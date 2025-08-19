Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
LEGENDARNI GLAZBENIK

Otkrio i razlog! Mate Bulić iznenadio obožavatelje odlukom: 'Napravit ću godinu dana pauze od veljače 2026.'

Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 19:00

Odlučio se na taj korak kako bi proveo više vremena sa svojom obitelji

Glazbena legenda Mate Bulić izjavio je kako će uzeti godinu dana pauze od veljače sljedeće godine. Odlučio se na taj korak kako bi proveo više vremena sa svojom obitelji.  ''Vama ću otkriti prvi put. Nevjerojatno je, ali napravit ću godinu dana pauze od veljače sljedeće godine. Jednostavno zato da malo provedem više vremena sa svojima. Ode mi život. Oni rastu, a mene nema s njima. Nije dobro. Bit ću s njima. Naravno da će mi faliti.'' izjavio je Bulić za IN Magazin

Bulić je, nedavno, podsjetimo, podijelio radosnu vijest na svom Instagram profilu, objavivši da je drugi put postao djed. Uz fotografiju bebine ručice otkrio je i ime. - Dobro nam došao, mali Tin. Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali. Imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata, a dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše - poručio je pjevač, a čestitke su se odmah počele nizati.

Maleni Tin sin je Matine mlađe kćeri Katje, odvjetnice po struci, i supruga Tome Drmića. Ovo je drugi unuk za Matu i suprugu Zdravku, s kojom je u braku više od četiri desetljeća, a par već ima unuka Mateja. Pjevač je isticao kako mu je uloga djeda najdraža, stoga ova vijest ima posebno značenje. Mate i Zdravka imaju i stariju kćer Anu.

Bulić, poznat kao "kralj dijaspore", nikada nije krio da mu je obitelj na prvom mjestu. - Na prvo mjesto obitelj, domovina, vjera, kumovi i prijatelji - izjavio je u jednom od intervjua, potvrđujući kako su mu te vrijednosti životni kompas, o čemu je često govorio za medije.
Neraskidivu vezu obitelji i prijateljstva najbolje oslikava njegovo kumstvo s Markom Perkovićem Thompsonom. Thompson je kum Matinoj kćeri Katji, majci malenog Tina, dok je Mate kum Thompsonovom sinu. - Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stati i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako - objasnio je Bulić obiteljsku vezu s Thompsonom.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina
Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson
1/20
Ključne riječi
glazbenik glazba pauza Mate Bulić showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
KP
Karlovacko pivo
19:46 19.08.2025.

Šta kaže Dalić na to obitelj na prvom mjestu pitam zbog Sučića

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
EKSKLUZIVNO

FOTO/VIDEO Ed Sheeran snima novi spot na Hvaru, sa sobom doveo i zvijezdu Bridgertona

Detalji o spotu su, dakako, još uvijek obavijeni velom tajne, a bit će poznati kada njegov tim do kraja završi posao. Zasad se samo zna da je sa sobom na snimanje poveo i glumicu Phoebe Dynevor, zvijezdu Netflixove hit serije Bridgerton, koja će također glumiti u spotu. Od mještana doznajemo kako su neki kadrovi snimljeni u kafiću Kiva, a dio i na plaži Dubovica. Obje su se lokacije iznimno svidjele glazbeniku

Učitaj još