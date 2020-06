Omiljena voditeljica ovu frizuru iz prošlosti sigurno više neće ponoviti

Barbara Kolar već je godinama omiljeno voditeljsko lice HRT-a i omiljeni radijski glas Antene Zagreb. Ova nesuđena veterinarka svoju je karijeru pred tv kamerama počela još 1996. godine i od tada do danas njezin modni stil i imidž doživjeli su brojne promjene, a Barbara sada u 51. godini izgleda bolje nego ikada.

S frizurama se često igrala, pa je se tako sjećamo i sa skroz kratkom kosom, a bila je i brineta. Tijekom ovih gotovo 25 godina na malim ekranima Barbara je vodila borbu s kilogramima i imala je faze kada je bila deblja i kada je bila mršavija, a sada kaže da kod nje pali samo flaster dijeta. Tako je došla do konfekcijskog broja 36/38 i do ove linije je prije svega došla izbacivanjem ugljikohidrata i dugim šetnjama sa svojim psom. Osim što je izbacila ugljikohidrate, priznaje da općenito nije ljubitelj brze prehrane, a ovisna je o Coca Coli Zero, koju pije barem čašu na dan.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 02.10.2005., Zagreb - Televizijska voditeljica na HTV-u Barbara Kolar. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL - Moje tijelo spremno je ''pohraniti'' sve što pojedem, a kako to nije puno ni u fazama kad mene ima puno, onda je jasno da su bilo kakvi rezultati vidljivi tek nakon duljeg ozbiljnijeg odricanja. Konkretno, jedem minijaturne obroke pune povrća uz kvalitetne proteine i masti, a od 1. siječnja 2018. nisam pojela ni zalogaj kruha, tjestenine ili slatkiša. Iskreno, mislim da bi na mome mjestu većina ljudi već bila kost i koža, a ja nikako da dođem na željenu težinu. Srećom sam tvrdoglava - rekla je Barbara prošle godine u intervju za Story. Mi smo iz arhive izvukli fotografiju snimljenu prije 15 godina kada je Barbara bila plavuša kao i sada ali frizuru koju je tada imala danas sigurno ne bi nosila.

