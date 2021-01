Obznanio razvod i šokirao Hollywood! Miljenik žena odlazi od supruge nakon 29 godina braka

Zvijezda popularne serije 'Mentalist' Simon Baker ovih je dana najavio da se razvodi od supruge, glumice Rebece Riggs, nakon 29 godina braka. Vijest o njihovom razvodu šokirala je Hollywood s obzirom na to da su Simon i Rebecca djelovali skladno čak tri desetljeća.

"Ostajemo bliski prijatelji, a naše troje djece uvijek će biti najvažniji u našim životima", napisali su u zajedničkoj objavi za medije koju su znakovito s javnosti nakon 29 godina braka podijelili 29. siječnja.

Foto: profimedia

Uskoro bivši supružnici navodno su još u travnju prošle godine prestali živjeti zajedno, no njihov je brak tek sada službeno okončan. Simon i Rebecca vjenčali su se 1988. godine, a u braku su dobili i troje djece - kći Stellu (27) te sinove Claudea (22) i Harryja (19).

Australski glumac najpoznatiji je po ulozi Patricka Janea u seriji 'Mentalist' koja je završila 2015. godine nakon sedam sezona.Baker je tada često isticao kako mu treba predah da se posveti obitelji. U jednom od intervjua koji je tada dao za australske medije svoju je suprugu nazvao 'najboljom ženom koju bi svaki muškarac poželio imati u životu', kao i da je odluka da se vjenčaju 'najbolja odluka koju je donio u životu'.

Foto: profimedia

Baker je 2009. godine ponio i titulu najseksepilnije muške zvijezde prema izboru magazina TV Guide. – S četrdeset godina prozvali su me najseksi glumcem. Vjerujem da mi to ništa neće značiti u mojoj šezdesetoj, ali mi laska što su me okrunili u ovim godinama. Ako me smatraju seksi glumcem, tada ću se svaki dan osjećati seksi – rekao je tada Baker “sjedajući na svoj tron”.

Foto: profimedia