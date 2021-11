Obožavatelji prozvali glazbenu divu zbog vulgarnih fotografija: 'Ovo već postaje sramotno'

Američka pjevačka diva Madonna (63) šokirala je obožavatelje novim eksplicitnim fotografijama iz spavaće sobe koje je podijelila na društvenim mrežama.

Madonna je pozirala u krevetu odjevena u mrežaste čarape, crno donje rublje i štikle s visokom potpeticom, a njezino izdanje više je toga otkrivalo nego sakrivalo što se nimalo nije svidjelo njezinim obožavateljima koji su ju prozvali u komentarima zbog njezinog vulgarnog izdanja.

"Što ti se dogodilo?", "Ovo već postaje sramotno", "Zašto", "Bolja si ti od ovoga", "Zašto dušo, zašto?", "Sram je zbog tebe, bila si moj idol", "U što si se to pretvorila", "Nemaš nimalo samopoštovanja. Žalosno", "Ovo više nije nimalo damsk"i, "Stvarno odvratno", pisao joj je dio pratitelja, no neke je ovo izdanje oduševilo pa su stali u obranu omiljene pjevačice.

"Savršena kao i uvijek", "Divna", "Najljepša žena na svijetu", "Koje savršeno tijelo", "Izgledaš predivno", "Sjajiš", "Savršena", samo su neki od komplimenata koje je dobila od drugih pratitelja, a samo nekoliko sati nakon odjave, Instagram je sporne fotografije uklonio što je razljutilo pjevačicu. Madonna je ispod novih fotografija napisala dugačak opis u kojem je izrazila žaljenje na pravila koje nameću društvene mreže.

-Ponovno objavljujem ove fotografije koje je Instagram odlučio ukloniti bez obavijesti ili upozorenja. Razlog tome je kako su rekli mojem menadžmentu je to što je na fotografijama bila vidljiva moja bradavica. Ljuti me što živimo u društvu u kojem svaki centimetar ženskog tijela može biti pokazan osim bradavice. Kao da je to jedini dio ženske anatomije koji se može seksualizirati. Bradavica koja hrani bebu! Zar muška bradavica ne može biti erotična. Što je sa ženskom stražnjicom koja više nigdje nije cenzurirana? Zahvalna sam što sam uspjela zadržati zdrav razum kroz četiri desetljeća cenzure, seksizma i mizoginije.- napisala je među ostalim Madonna, a pratitelji su u komentarima pisali poruke podrške.

Inače, Madonna u posljednjih nekoliko godina sve više plijeni pažnju javnosti svojim izgledom nego glazbom. Naime, nije tajna da je uvijek njegovala neobičan, često i kontroverzan, stil odijevanja, no obično je to bilo u službi pjesama. Ipak, teško je ne primijetiti da je sada focus sve više na estetskoj kirurgijii i pokušajima pjevačice da zadrži mladolik izgled.

Nedavno je prošetala je ulicama New Yorka gdje je za svoje vjerne obožavatelje održala pravi show. Osim upečatljive kombinacije, pažnju su privukle i njezine paparazzi fotografije koje se uvelike razlikuju od onih koje Madonna objavljuje na društvenim mrežama koje očito prije objavljivanja prolaze kroz razne programe i filtere, a tako je bilo i nakon što je fotografu Stevenu Kleinu pozirala za cover i editorial V magazina. Ideja je bila rekreirati smrtnu postelju Marilyn Monroe, no fanovima se konačni rezultat nije svidio.

