Obitelj i prijatelji oprostili su se od Jumba iz Noćne more, Remzo u ruci držao posvetu pokojnim kolegama

Za zagrebačkom Krematoriju, na groblju Mirogoj, danas se od 14.40 održao posljednji ispraćaj od Nedjeljka Badovinca Jumba, producenta kultne emisije Noćna mora.

Brojni prijatelji i obitelj došli su se oprostiti od Jumba, a među njima su bili i Cezar i Remzo iz Noćne more.

Remzo je sam sobom nosio posvetu pokojnim kolegama Željku Malnaru i Jumbu, a njihova imena bila su upisana unutar crveno-crnog srca.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 9.11.2022., Zagreb - Sprovod Nedjeljka Badovinca Jumba producenta Nocne more. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Osim njih, na sprovod su došli i Zlatan Zuhrić, Davorin Bogović, glumac Mladen Horvat, Ljubo Ćesić Rojs i Denis Bašić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 9.11.2022., Zagreb - Sprovod Nedjeljka Badovinca Jumba producenta Nocne more. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Podsjetimo, Jumbo je preminuo u petak, a tužnu vijest objavili su na Facebooku emisije na kojoj je radio.

"Dragi prijatelji, s tugom i bolom vas obavještavamo da je preminuo Nedjeljko Badovinac Jumbo, desna ruka Željka Malnara, dugogodišnji producent Noćne More i brojnih drugih televizijskih formata. Začetnik najduhovitijih trenutaka koje smo imali prilike gledati tijekom trajanja Noćne more. Sućut obitelji i prijateljima. Dragi Jumbo počivaj u miru...", napisali su. Inače, prije tri tjedna objavio je da je hospitaliziran i da čeka operaciju.

Proslavljena ekipa Noćne more je javnost nasmijala do kasnih noćnih sati. Emisija koja je kultni status stekla zbog originalnosti i rušenja tabua emitirala se 18 godina, od 1992. do 2010. godine. Zvonimir Levačić Ševa preminuo je 2010. godine, Željko Malnar 2013. godine, a prošle je umro Ivica Lako Laki.

VIDEO>>Kate Beckinsale na snimanju akcijskog trilera Canary Black u centru Zagreba