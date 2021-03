Novi problemi za Meghan Markle! Uhvaćena u još jednoj laži!

Čini se kako se iz dana u dan pojavljuju novi dokazi kako je Meghan Markle (39) tijekom intervjua s Oprah Winfrey (67) ipak bila neiskrena. I dok ju Britanci danima optužuju kako je svojim bezočnim lažima jako naštetila kraljevskoj obitelji, oni oprezniji u svemu traže dokaze. A obzirom da živimo u vrijeme onlinea, teško je sakriti puno toga. Tako mediji navode kako je bivša glumica govorila neistinu kada je rekla da nije znala ništa o kraljevskoj obitelji ili ponašanju na dvoru jer to naprosto tada nije pratila. Naime, The Sun je pronašao njezin blog koji je vodila dok je bila glumica, a u kojemu je pisala kako mašta da jednom postane princeza. Blog se zvao The Tig Meghan, a naravno ugašen je, no u njemu je sadašnja vojvotkinja od Sussexa pisala kako se divila cijeloj organizaciji i svemu što je pratilo vjenčanje Williama (38) i Kate (39).

"Čini se da odrasle žene zadržavaju tu maštariju iz djetinjstva. Pogledajte samo pompu i okolnosti oko kraljevskog vjenčanja i beskrajan razgovor o princezi Kate", napisala je tada. A da ju je uvijek zanimala kraljevska obitelj, već su potvrdili i njezini prijatelji iz djetinjstva koji su medijima rekli da je Meghan bila iznimno fascinirana Harryjevom (36) majkom, princezom Dianom.

U tvom svijetlu dosta je teško vjerovati da baš ništa nije znala o kraljevskoj obitelji, a posebice da, kako je kazala, „nikada nije guglala princa Harryja“.

Foto: profimedia

Naime, ovo svakako nije prva neistina koju je Meghan izrekla, a puno se pisalo i o uskraćenom osiguranju za Archieja. Podsjetimo, potez uklanjanja osiguranja nad princom Harryjem (36), Meghan Markle (39) i njihovim malenim sinom Archiejem (1,5) nema veze s odlukom palače hoće li Archie postati princ, prenose britanski mediji. Princ Harry je u intervjuu s Oprah istaknuo kako su mu nakon selidbe u Kanadu "iznenadno javili da će ukloniti zaštitu za njegovu obitelj". Meghan je tvrdila isto, dodajući da je odluka o tome da njezin sin ne postane princ implicirala da neće dobiti niti policijsku zaštitu - Nismo imali plan. Trebala nam je kuća, a Tyler (Perry) je također pružio svoje osiguranje, pa nam je to dalo prostora za disanje, da pokušamo shvatiti što ćemo učiniti. Najveća zabrinutost bila je dok smo bili u Kanadi, u tuđoj kući. Tada mi je, iznenada, rečeno da će osiguranje biti uklonjeno - rekao je Harry i dodao kako za njih više nije bilo sigurno u Kanadi, pogotovo nakon što je ponovno krenulo zatvaranje granica. Stoga su odlučili ostati u Kaliforniji, te su kupili dom u Montecitu. . Međutim, cjelodnevna policijska zaštita uklonjena je u trenutku kada su odstupili kao članovi kraljevske obitelji nakon sastanaka svih tijela uključenih u prekooceansku zaštitu. Princ Charles je prema navodima izvora s palače rekao kako neće plaćati njihovo privatno osiguranje iz svog džepa, a Harryjeve pretpostavke da će porezni obveznici financirati osiguranje nakon što odu iz obitelji javnost je okarakterizirala kao arogantno i neprihvatljivo ponašanje. Čak je i bivši poručnik policijske jedinice Dai Davies zadužene za zaštitu kraljevske obitelji objasnio kako su očekivanja para bila potpuno nerealna i mogli su staviti britansku policiju na rizik. - Potpuno je nerealistično da su misliti kako mogu koristiti tim za kraljevsku zaštitu u Americi. Što više, to bi ugrozilo živote djelatnika - kaže Davies.

Bivši kraljevski par u intervjuu s Oprah kazao je da je bilo bolno što su im opovrgnuli Archiejevu titulu princa kao i osiguranje koje bi mu time pripadalo. Meghan je istaknula kako tituliranje nije bila niti njezina, niti Harryjeva odluka i otkrila da su službenici palače otkrili da neće dobiti zaštitu. Da je ovaj intervju podigao puno prašine govore i ankete koje su provodili vodeći mediji na području Velike Britanije. Oko 55 posto čitatelja poznatog The Suna smatra da je Meghan opsjednuta slavom, a manje od polovice smatra da im Palača treba ukinuti sve titule. Također smatraju da bivša glumica koristi princa Harryja za samopromociju i kako bi poboljšala svoj status. Čak 60 posto Britanaca smatra da je bivši kraljevski par izgubio dodir s normalnim radnim ljudima, dok njih 47 posto želi da ih Kraljica razriješi titula zbog intervjua s Oprah.