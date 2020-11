Nova gazdarica uvela strahovladu: 'Oni su moje sluge, ja ih plaćam da rade za mene'

Sa Sanjinim odlaskom Zdenka je postala nova gazdarica farme. Iako, kako je kazala, nije željela biti gazdarica, ipak joj se uloga omilila, a odmah je uspostavila i novi režim na farmi. ''Bit ću onakva kakva sam bila i do sada. Ja neću sigurno dopustiti da jedan radi, a drugi spava na ležaljci. Ako ćemo sjediti, sjedit ćemo svi, a ako ćemo raditi, radit ćemo svi. Kad im budem zadala zadatke, ja ću to kontrolirati'', kazala je Zdenka te istaknula kako već sada vidi da se njezin način gazdovanja ne sviđa svima.

- Ja ću sad pokazati kako bih ja vodila farmu da je to stvarno moje, da su oni moji sluge, da ja njih plaćam a oni da moraju raditi za mene. Tako ću se ja postaviti. Već znam i koga ću nominirati',' dodala je.

Na farmu je stigao mentor Jure sa sinom Andrijom. Dok je Andrija sa sobom poveo Sašu, Tomislava, Princea i Katarinu u podrum ne bi li ih naučio od grožđa praviti prošek, Jure je s novom gazdaricom Zdenkom pošao u obilazak farme i dodijelio zadatke. U novom tjednu farmeri će tako morati izgraditi pušnicu za ribu, morat će uloviti 18kg ribe, ali i srediti maslinik. Zdenka je kazala kako će dati sve od sebe da izvrše zadatke i da neće popuštati farmerima, no već vidi kako joj neće biti lako. ''Samo konce u ruke i goni ih!'', ohrabrio ju je Jure.

Nakon što su mentor Jure i Andrija napustili farmu, Zdenka je okupila farmere ne bi li ih rasporedila po zadacima. Odlučila je poslove podijeliti na muško-ženske, što se nije svidjelo svim farmerima, posebno Dori koja je htjela s muškim dijelom farmera graditi pušnicu. ''Dora je pitala da bi išla, ali ja sam joj rekla izvini Dora, ali ti ne spadaš, jedna ženska ne spada u takvo odijelo'', objasnila je Zdenka. Andrijanu je zadužila za kuhinju, a Josipa za pecanje riba. ''Mislim da će biti jako teško uloviti 18kg ribe, s tim da ja nikad nisam pecao na jezeru. To mi je neko novo iskustvo i jako se veselim tome'', kazao je Josip te pitao gazdaricu može li s njim pecati i Dora, no gazdarica je to odmah u startu odbila.

- Dora je tu. Ne može ona s tobom, čim su muško i žensko skupa, tu je u pitanju nešto drugo. Dosta nam je bilo padanja, prihvatimo zadatke ozbiljno'', odrješita je gazdarica. ''Doživio sam je kao jako oštru gazdaricu jer je stvarno iznijela jako puno toga što ona vidi. Otkad sam došao ovdje, ona se ponaša kao da je ovo njezina kuća'' objasnio je Josip, a Dora nije mogla sakriti svoje nezadovoljstvo gazdaricom i njezinom podjelom zadataka.

'- Nepravda se vidi već u startu. Maja i Stjepan su zaštićeni jer su si oni jako bliski. Podjela na muško-ženske poslove mi se ne sviđa i to ide u domenu diskriminacije. Mi se tu možemo šaliti, ali zapravo u stvarnom svijetu je to jako žalosno'' komentirala je Dora. No, čini se kako nova gazdarica ipak nije znala u koje poslove bi svrstala Silvija kojeg je to poprilično povrijedilo. ''Kada je krenula dijeliti zadatke, kao da je na mene zaboravila. Ženo pa ni ne znaš koliko radim od samog početka'', rekao je Silvio, a koje zadatke će mu Zdenka dodijeliti tek ćemo doznati, no jedno je sigurno, dok je Zdenka gazdarica – nema spavanja.

- 'Danas sam pokazala svoje pravo lice. Oni bi išli spavati, pa se izležavaju, ali to u mom mandatu neće biti. Ja ne spavam, pa neće ići ni oni. Mene to ne interesira, ja sam gazdarica!'', poručila je Zdenka.

Kako će farmeri prihvatiti Zdenkin režim ne propustite doznati u narednim epizdama!