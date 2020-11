Iskreno priznanje glumca koji je glumio u hit seriji: Moja obitelj je gladovala i bio sam u dugovima

Jason Momoa može se pohvaliti uspješnom glumačkom karijerom, ali nije uvijek bilo tako i bilo je godina u kojima se borio za egzistenciju i njegova obitelj nije imala novaca. Nakon odličnog angažmana u popularnoj HBO-voj seriji "Igra prijestolja" za Momou je uslijedili razdoblje besparice i novih uloga nije bilo na vidiku i u razgovoru za In Style glumac je povjerio kako u tom periodu svojoj supruzi Lisi Bonet i njihovoj djeci nije uspio priskrbiti sve što im je trebalo.

- Nakon "Igre prijestolja" smo gladovali. Nisam nikako mogao dobiti novi posao, doma sam imao dvije male bebe i imao sam dugove - iskreno je priznao glumac. Sljedeće dvije godine bio je bez posla i onda je odlučio sam sebi dati posao i snimio je svoj film "Road to Paloma" za koji je napisao scenarij i sam ga je režirao. Poslije toga glumi u seriji "The Red Road", a onda mu se dogodila uloga u Aquamanu koja ga je vratila na stazu slave i popravila mu stanje na bankovnom računu. Glumac je u ovom intervju otkrio kako mu je najdraža boja trenutno ružičasta i pričao je o tome kako on i Lisina kći iz braka s Lennyjem Kravitzom imaju istu tetovažu.

- Ružičasta je odlična boja, a ja sam siguran u svoju muževnost i nemam s tim problema ako nosim nešto ružičasto - rekao je u intervju Jason.