Nizozemska zvijezda i kuhanje za svakoga: 'Svi sastojci moraju biti dostupni u supermarketu'

Još je jednom u Hrvatskoj gostovao Rudolph van Veen. Popularni nizozemski chef koji je i zvijezda kanala 24kitchen u nas je zadnji put bio prije gotovo 10 godina, a sada se još jednom uvjerio kako mu je popularnost dodatno porasla. Iako ni sam nije previše vjerovao, kada su se na 24kitchen počele emitirati njegove emisije poput "Rudolphove pekarnice", da će popularnosti i biti.

- Doista, ja nisam u to vjerovao, nisam mislio da će mi emisije na 24kitchen donijeti neku popularnost. Pa niti da takav kanal ima potencijal da bude popularan! Ali, onda sam sletio u Zagreb i ljudi su me počeli pozdravljati, gdje si Rudolphe, bok Rudolphe, i vidio sam da sam očito bio u krivu, mogu danas reći da se trud uvelike isplatio - rekao je okupljenima nizozemski chef u sjajnom KAS event & club centru u Varaždinu gdje smo imali prilike uživo vidjeti nešto od njegovih kulinarskih vještina.

Domaćica je Rudolphu bila naša poznata televizijska voditeljica Doris Pinčić koja mu je za dobrodošlicu poklonila svoju tortu od jagoda. Rudolph je uzvratio s dva slana jela koja je napravio pred publikom. Kuriozitet je ta dva jela, osim što treba doista malo vremena da ih se napravi, i to što se kod njih koristi i - čokolada.

Kako je nizozemski kulinarski majstor sam rekao, kod njega nema nikakvih tajni, jer emisija o kuhanju i nema smisla ako nešto od gledatelja skrivamo. Ali postoji tajna u pripremi njegovih jela, a to je jednostavnost. To podrazumijeva i jednostavne, ali efikasne trikove koje koristi kod pripreme hrane. Evo jednog.

- Obično, kada pripremam ražnjiće, gledam da špica ne viri nego je prekrivena mesom. Želim da moji gosti uživaju u hrani, a da im pozornost ne odvlači opasnost da se oštricom ne ozlijede. To ima i svoju drugu stranu, a to je da meso s vrha ražnjića može i otpasti, ali ipak sam za ovu moju sigurniju varijantu - ispričao je Rudolph.

Pokazao je i interesantan trik kako na uredniji način istisnuti limunov sok, a to je da izrežete limun na način da od kore napravite korito niz koje će sok teći. Pa je korijen peteljke rajčice brzo i efikasno izrezao držeći nož fiksno, a vrteći rajčicu. Interesantno i uredno, zainteresiralo je to i brojne kulinarske influencere okupljene u Varaždinu, među njima i Moranu Zibar, Hungy Mileta i O slanom & slatkom koji su već idućeg dana imali i "Gurmanski izazov" u zagrebačkom City Centeru One East gdje su legendu 24kitchena pokušali impresionirati svojim kulinarskim vještinama.

Jela koja je Rudolph van Veen pripremio doista jesu bila jednostavna i efektna, dok je korištenje čokolade, osim intrige u okusima, jasno objasnio i na drugi način.

- Sigurno ste već brojna jela odlično pripremili svojim gostima ili ste kod njih također probali nešto jako dobro. No, uvijek će neki detalj biti taj koji će vam neko od tih jela ostaviti u sjećanju, nešto što će biti drugačije i neobično. To je u ovom slučaju čokolada. Pripremit ću dva jela, jedno je s piletinom gdje ću koristiti tamnu čokoladu, a drugo je salata s dimljenim lososom gdje ću koristiti bijelu čokoladu - najavio je nizozemski chef.

Foto: Promo

I doista, u nekoliko koraka demonstrirao je ono o čemu je govorio u cijelosti održavši obećanje. Kod piletine se zapravo radilo o pilećim ražnjićima gdje je također priredio još jedan trik. Kako vam se štapići za ražnjiće ne bi zapalili ili pougljenili ako ih pripremate na roštilju, ostavite ih na pola sata u vodi, pa ih okrenite. I to je jednostavan način da se ne dogodi njihovo izgaranje što može utjecati i na jelo. Zatim, kada je njegov pomoćnik za ovu priliku, mladi naš odlični chef Marin Pozder koji i sam već ima nekog međunarodnog iskustva, ispržio ražnjiće, ipak u tavi obzirom da se kuhalo unutra, ponovo je Rudolph primijenio jedan trik.

- Ako niste bili u prilici unaprijed marinirati ražnjiće ili niste tome skloni, a želite dodati okusa, onda primijenite slatko-kiseli umak koji ćete pronaći u svakom špeceraju. Ja sam ga prelio u teglu gdje mogu umočiti gotove ražnjiće koji će onda dobiti i lijepi sjaj uz okus. Inače, u svim svojim jelima nastojim da svi sastojci budu dobavljivi praktično u svakom supermarketu, nema svrhe ako jelo ne mogu pripremiti svi - rekao je nizozemski kuhar.

I doista, nakon što je pripremljena i začinjena piletina prekrivena povrćem, na red je došla rastopljena tamna čokolada. Komentari su bili kako se doista lako uklopila u paletu okusa ostalih sastojaka. Rudolph van Veen očito zna svoje vještine u slasticama jako dobro primijeniti i kod mesnih jela. Slično je bilo i s drugim jelom, a to je bila salata s dimljenim lososom. Ovdje je uz filetirani losos jak utjecaj imao korijander, a sve je preliveno jednostavno napravljenim umakom od maslinova ulja, povrća, kao i začina taco s malo - kakaoa. Ali nije stalo na kakaou nego je finiš ponovo bio osebujan. Bila je to lagana glazura od bijele čokolade, nazvao ju je čokoladnom vodom, kojom se salata prelila. I ponovo je utisak bio da se čokolada dominantno ne osjeća već se uklapa s ostalim okusima. Sve je bilo gotovo za nekih pola sata, što je malo vremena za nešto čime biste mogli zaigrati iznenadne goste.

Pitala ga je Doris Pinčić koja je hrvatska jela probao. No, čini se da će prilikom ovog gostovanja naučiti daleko više.

- Prvi put nisam imao previše vremena, pa sam uspio probati samo nešto. Impresionirale su me štrukle, riječ je o doista sjajnoj vještini i kuhanja i pečenja tijesta i sira, nakon čega se dobiva zaista sjajno jelo. Probao sam i sir s otoka Paga, bio je slan, zaista jako dobar. I onda je tu bilo meso u umaku od suhih šljiva, ne mogu se sjetiti kako se zove... - naprezao se Rudolph sve dok se iz publike nije začulo - pašticada! - Tako je, to je bilo to, veselo je odgovorio popularni nizozemski kulinar.

Njegova ljubav prema kuhanju prenijela se i na sina jer je Ralph nastupio u njegovoj seriji "Mladi pekari", na što je bio posebno ponosan.

U Varaždinu je za susret s Rudolphom van Veenom bio doista velik interes, čini se da se s njime slikao baš svatko, i sama najava njegova dolaska izazvala je veliku pozornost.

