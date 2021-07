Nives objavila fotke u kratkoj haljini i u toplesu: Imaš celulit! Znam, savršena sam!

Nives Celzijus zna kako privući pažnju svojih fanova i njezina formula objave senzualnih fotografija već dugo je uspješna na Instagramu gdje je jučer i danas izazvala oduševljenje kod obožavatelja nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira u kratkoj haljini i fotografiju na kojoj je u toplesu. - Imaš celulit! Znam, savršena sam! - napisala je ispod fotografije jučer objavljene i za koju je dobila preko deset tisuća lajkova.

- Znamo da jesi! Apsolutno savršena. Celulit je ženski ponos. Naravno da si predivna. Tko nema celulit, nek prvi baci kamen. Mačka na vrućem limenom krovu. Ja bi takvo tijelo - uzvratile su joj u komentarima obožavateljice, a druga fotografija koju je objavila danas više je privukla pažnju njezinih obožavatelja. Udijelili su joj niz komplimenata kada je objavila fotku u toplesu i ta fotografija u kratkom je periodu zaradila deset tisuća lajkova, a Nives je u opisu napisala: Put u raj. Sve fanove koji su joj se pokušali udvarati putem poruka i komentara na društvenim mrežama Nives je nedavno razočarala priznanjem kako je već godinu dana u vezi, ali nije htjela otkriti tko je muškarac koji je osvojio njezino srce.

Foto: Instagram

- Pitaju me: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Što, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo. Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, što si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi - ispričala je nedavno o svojoj novoj vezi.

VIDEO TikTokerica glumila scenu iz "Prijatelja" pa ju proglasili dvojnicom Jennifer Aniston