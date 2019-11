Nives Celzijus otkrila svoj najveći adut: 'Jao, maci'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus smatra da je njezin najveći adut upravo pogled. Na društvenim mrežama je objavila novu fotografiju, a u opisu je protumačila zašto to misli.

"Pogled je najjači adut i točka. Šta mislite, o čemu razmišljam? Naravno! O tome kako će nam sutra u Vodnjanu biti najbolje ikad", napsiala je.

Foto: Instagram

U komentarima su se javile i njezine prijateljice Ecija Ivušić i Ivana Knoll.

"Tvoj pogled je mljac", poručila je Ecija, a Ivana je napisala: "Jao maci". Među brojnim pozitivnim komentarima na njezine fotke bilo i onih koji su Nives preporučili da ode na dijetu i u teretanu pod hitno jer im izgleda debelo. Brzo su njezini vjerni obožavatelji brzo stali u njezinu obranu i odgovorili na negativne komentare.

- Pročitala sam samo nekoliko komentara i samo jedno bih primijetila - ljudi na veliko miješaju debljinu i veličinu grudi! Dajte se malo zaustavite i razmislite... A to da će ljudi ostaviti puno više negativnih komentara kako bi im samima bilo lakše (iz samo njima znanih razloga, a možemo ih pretpostaviti) i to da će rijetko žena ženi dati (javnu) potporu, to je nažalost već stara stvar. I za kraj ona: Ako nemaš ništa lijepo za reći, onda nemoj ništa! - bio je jedan od dužih komentara.

Foto: Instagram

Nives se ne opterećuje previše ovakvim komentarima i dala je to do znanja i svojim obožavateljima i objasnila kako nije potrebno voditi raspravu oko ovakvih benignih komentara.

Inače, Nives Celzijus i njezin bivši suprug Dino Drpić jedan su od rijetkih parova na domaćoj estradi koji je i nakon razvoda ostao u prijateljskim odnosima.

Foto: Instagram

U braku su bili devet godina, a vjenčali su se u Las Vegasu i Nives je za vjenčanicu odabrala haljinu leopard uzorka, a Dino je umjesto cipela nosio japanke. Kako je Nives ispričala za 24 sata brzo nakon vjenčanja preselili su se u Njemačku gdje je Dino počeo igrati za Karlsruher. Nives je brzo stekla popularnost i postala je najpopularnija WAGsica, a mediji su joj ubrzo dodijelili i titulu najseksi žene nogometaša u Bundesligi.

- Prije mene titulu najzgodnije dame Bundeslige nosila je Silvia van der Vaart, supruga nogometaša Rafaela. Kad su je upitali koga vidi kao svoju nasljednicu, odabrala je mene - ispričala je Nives. Prihvatila je i ponudu Bilda i počela je pisati kolumne za njih i priznaje da je bila odlično plaćena po kartici teksta.

Foto: Instagram

Koliko ju je Bild plaćao nije otkrila, ali zato je priznala koju svotu bi dobila za pojavljivanje na eventima.

- Nikad nisam tamo bila, kako bi se reklo, A lista celebrityja, ali svejedno bih za pola sata pojavljivanja na nekom eventu zaradila 3000-4000 eura - priznala je.

Foto: Instagram

Kada su se preselili u Atenu gdje je Dino igrao za AEK Nives je i tamo postala zvijezda, a u Grčkoj je i danas obožavaju.