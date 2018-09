Nova TV: Srećko je prošao testiranja, nije bilo prepreka za ulazak u show

Nastavljaju se rasprave o kontroverznom natjecatelju “Farme” Nove TV Srećku Vučiću koji preko prsa ima tetovirano “Sieg Heil”, a nacističko znakovlje krasi mu i ruke.

Na “Farmi” je sebe opisao kao “komunikativnu osobu koja voli šalu na svoj račun”. Ne znamo koliko je gledateljima “šaljivo” vidjeti Srećka bez majice jer nas njegova gola prsa pozdravljaju tetoviranim nacističkim pozdravom “Sieg Heil”.

Na upit nije li to problematično, Nova TV, na kojoj svaku večer u udarnom terminu možete gledati Srećka, poslala je standardno priopćenje. “Navedeni je kandidat na temelju priložene liječničke dokumentacije prošao niz dodatnih testiranja te je produkcija slijedom toga i savjetovanja s liječnicima i psiholozima donijela odluku da ne postoji nikakva prepreka za ulazak u show. Stavovi i promišljanja kandidata u showu nisu stavovi Nove TV. U slučaju da se tijekom sudjelovanja u showu bilo koji kandidat ponašao neprimjereno bio bi iz njega izbačen”, smatraju na nacionalnoj komercijalnoj televiziji.

No, Vučiću ovo nije prvo pojavljivanje pred TV kamerama – 2008. je o njemu Dario Lonjak snimio dokumentarni film “Srećko”.

– Srećka sam upoznao prije faksa, 2006., radio je kao zaštitar u lokalnom klubu u Karlovcu i bilo ga je teško ne primijetiti. Uvijek je oko sebe širio smijeh te sam ga, kad sam upisao Akademiju u Zagrebu zvao da glumi u moja dva kratka studentska filma. Bio je jako profesionalan i tu sam dobio ideju za dokumentarac. Radili smo tako da smo njemu dali prostor da se predstavi pa da gledatelji sami o njemu prosude – kaže Lonjak koji za Vučića ima samo riječi hvale.

– Srećko nas je uvijek znao iznenaditi. Tako je recimo imao zdjelu s jabukama, a onda je jedan dan ta zdjela umjesto jabukama bila napunjena ručnim bombama s jednom jabukom u sredini – smije se mladi redatelj.

- Prošao je gadnih stvari u životu, znate da ima PTSP i bilo je lakše da on o tom hororu govori kroz smijeh i šalu. To je njegov pristup i to je mene najviše inspiriralo. Srećko nikog ne osuđuje, nikad se nije pretvarao da je ono što nije.