Nina je u 'Životu na vagi' izgubila 40 kg, a ružne komentare i dalje joj pišu na mrežama

U show ''Život na vagi'' Nina Martina Korbar ušla je sa 124, a izašla je s 84 kilograma te je sa konfekcijskog broja 56 došla do broja 42. Nakon što je napustila show Nina (30) nastavila je živjeti zdravo i redovito vježbati te često objavljuje slike i snimke iz teretane gdje sada i sama pomaže drugima da se riješe viška kilograma i učvrste svoje tijelo. Iako je motivacijama mnogima da se pokrenu i počnu zdravije živjeti, Martina se i dalje na društvenim mrežama suočava s ružnim komentarima. Jedan takav netko od pratitelja napisao joj je nedavno kada je objavila fotografiju iz Beograda.

- Opet višak kilograma. Manje mlatiti po tanjurima - napisao joj je netko od pratitelja, a Martina je taj komentar kasnije izbrisala. Na ovakve komentare se Martine ne osvrće i u intervju koji je dala za Story prije dvije godine rekla je: - Ne zanimaju me. Blokiram ih. Gledam tko govori, a ne što govori. Čest je slučaj da su osobe koje su negativne i pljuju po drugima zapravo nesretne, neostvarene i zavidne. Radim na sebi, živim svoj život, želim sreću sebi i drugima, uzdam se u Boga - to vam je to. Nedavno je na Instagramu objavila i fotografiju iz teretane.

- Moje jutro je energično i lijepo čim se sjetim da sam prethodni dan završila predobrim treningom u mom @m2workout. Nevjerojatno je koliko se glava mijenja na bolje kad radiš na sebi i koliko kvalitetniji život vodiš, a najbolja stvar u svemu je što zavoliš tu kvalitetu i aktivnost i ljepotu i osjećaje koliko god se nekad trebaš više truditi i izlaziti iz zone komfora, ali znaš da to donosi dobre plodove, a i neke loše stvari puno bolje podnosiš jer znaš da će sve biti dobro...ma sve je super kad radiš na sebi, vjeruješ, moliš i djeluješ - napisala je Nina Martina.

Otkrila je u jednoj od objava kako zadnjih godina najviše preferira mediteransku prehranu. - Zadnjih nekoliko godina pronalazim svoj način prehrane i shvatila sam da mi najviše odgovara mediteranska hrana. Ne pada mi teško na želudac, a nakon jela ne osjećam napuhanost već samo zadovoljstvo - veli.

