Nika Antolos obratila se i ministru Kujundžiću: 'Nitko nema pravo gaziti po mojim danima'

Nakon što je javni apel za pomoć uputila predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović pjevačica Nika Antolos obratila se i ministru zdravlja Milanu Kujundžiću. Bivša članica grupe Feminnem, kojoj je prije dva mjeseca dijagnosticirana multipla skleroza, Kujundžiću je uputila otvoreno pismo u kojem ga moli za legalizaciju ulja medicinskog kanabisa.

–Moje ime je Nika Antolos, ja sam onaj pojedinac kojeg ste spomenuli i rekli da se obratim ravno vama. Ja bolujem od multiple skleroze kao i više od šest tisuća ljudi u Hrvatskoj. Naime, obraćam vam se u nadi da ozbiljno shvatite naša potraživanja u svrhu normalnog života s navedenom bolesti, kao i mnogih drugih kojima itekako pomaže ulje medicinskog kanabisa. Navedenog lijeka nema u Hrvatskoj, ali i da ga i ima, ne bi ga se lijekom moglo nazvati ako bi bio isti kao dosad. Ono što je ljudima legalno dostupno, nije dovoljno koncentrirano da bi djelovalo te je preskupo da bi si ga ljudi mogli priuštiti.

U Njemačkoj i mnogim drugim zemljama kanabis je odavno priznat lijekom, stoga nema razloga da i u Hrvatskoj ne bude jednako – poručila je Nika pa nastavila: – Ne zamjerite, ali ja vas neću moliti jer ja samo svoga Boga molim, već tražim od vas da se zaustavite na sekundu i pogledate stvari kakve zaista jesu. Mi jesmo bolesni, ali nismo glupi i bez prava. Imamo ljudsko pravo živjeti bez boli i uvećati si kvalitetu života kad je to moguće. Moj mi je otac zaradio životom život u ovoj zemlji i nitko, ali nitko nema pravo gaziti po mojim danima i danima mojih suboraca s dijagnozama. Svijet ide naprijed, trebala bi i Hrvatska – zaključila je 29-godišnja pjevačica i majka petogodišnje djevojčice Sienne. Upravo je ona njezina najveća motivacija i razlog zbog kojeg se ne predaje.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

– Najstrašnije mi je od svega što ja s 29 godina ne znam hoću li biti živa, u kolicima, i dalje u bolovima, ili puno bolje s 30. Ja pojma nemam. Moje dijete raste, moje dijete, ja njoj ne mogu obećati hoću li biti tu za dvije godine ili neću – izjavila je nedavno Nina za IN magazin. Unatoč javnim apelima odgovor iz Ureda predsjednice, ali i ministarstva zdravlja još uvijek nije stigao, a ukoliko do njega i dođe Nika prihvaća samo jedan odgovor. – Ne treba mi odgovor na moj upit ako on ne bude konkretan. Ne želim čuti da “rade na tome”. Hoću samo točan datum kada će lijek biti legalno dostupan – bila je jasna Antolos.

Pogledajte i gdje su i što danas rade dance zvijezde 90-ih.