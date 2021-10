'Nije mi žao što sam odbila karijeru u New Yorku, tamo bih se odmah razboljela ili navukla na kokain'

Glazbena diva Zorica Kondža u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji osvrnula se na mlade glazbene snage u zemlji, ispričala je zašto je odbila priliku da napravi inozemnu karijeru i otkrila koji uvjet mora biti ispunjen da bi žena mogla biti odlična svekrva.

'Nije mi žao što sam odbila karijeru u New Yorku jer tamo ne bih nikada živjela, ili bih se odmah razboljela ili bih se navukla na kokain. Nema tamo ispijanja kave od tri sata, lagodnog života kao u Splitu', objasnila je Kondža zašto je odbila karijeru u Americi.

Pjevačica je solo karijeru započela 1984. godine, nakon što je napustila kultnu grupu Stijene. 'Uvijek je svaki razlaz radi love. Netko više dobiva, netko manje i tako krene. Šalim se… Trebali smo raditi zadnji album u Švedskoj, neki članovi nisu mogli jer su morali u vojsku, neki su se trebali ženiti, imali su trudne cure, a meni cura nije bila trudna i mogla sam ići. Uglavnom, trebali smo o svom trošku ići snimiti to, nismo imali baš novca i tako je to počelo pucati, došlo je i do zasićenja', rekla je pjevačica koja se svojevremeno skrivala iza imena Dunja Sumo.

'Radili smo album Novih fosila u Ljubljani, ja sam im bila back vokal, a pjevali smo pjesmu Kad dunje požute. Sanju i Rajka sam nešto boksala i onda je Rajko rekao - Dunja Sumo, kao sumo borac. Nisam dala da me potpišu kao Zoricu Kondžu na svom albumu nego kao Dunju Sumo, da mi ne unište imidž rokerice.'

Foto: Promo

1985. pobijedila je na Jugoviziji s pjesmom Pokora, ali ipak nije otišla na Eurosong. 'Nešto se šuškalo da nećemo ići, ja isprva nisam ništa znala, iako sam otpočetka bila skeptična. Bila sam luda i mlada i, iskreno, nije mi uopće bilo nešto napeto. Bilo mi je tada bitno pjevati, nastupati, dobiti pljesak, družiti se s kolegama', rekla je pjevačka diva.

Otkrila je i što misli o našoj mladoj glazbenoj sceni: 'Nije se pojavilo nešto wow pjevačkih vokala. Nekad pjevač napravi pjesmu, a nekad pjesma napravi pjevača. Svi oni imaju i sluha i ritma, ali kad im se dogodi pjesma to ostane samo to. Puno je mladih na sceni, ali nije me ništa fasciniralo.'

Prošle godine oženio se njezin sin Toni, a Giuliana je zanimalo kakva je svekrva. 'Moj Toni ima ženu koju je on odabrao i to je ono najvažnije, nema onu koju sam ja odabrala i nikad im se ne bih miješala u izbor. Ja s nevistom kao s prijateljicom popijem kavu i imam osjećaj kao da smo istih godina i mislim da sam odlična svekrva. Ako mene pitate – odlična svekrva je svaka ona koja ne živi s nevistom', s osmijehom je poručila glazbena diva.

I u studiju Radio Dalmacije pokazala je raskoš svog vokala obradom klasika Have you ever seen the rain grupe Creedence Clearwater Revival.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 24.09.2021., Primosten - U primostenskoj Aurori odrzan je humanitarni koncert Prijatelji za Aljosu. Nastupili su Doris Dragovic, Jasna Zlokic, Zorica Kondza, Davor Rudolfi, Goran Karan, Bonaca, Dupini i Ante Gelo, Petar Dragojević i Jure Brkljaca. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL