Nevena Rendeli o najtežem životnom razdoblju svoje obitelji: 'I dan danas se nismo pomirili s tim'

Prošla godina bila je izrazito teška za obitelj Nevene Rendeli Vejzović. Njezin otac preminuo je prošle jeseni, a samo desetak dana kasnije preminuo je i otac njezinog supruga, Maka Vejzovića, slikar i grafičar Fadil Vejzović. Mak je sada pripremio izložbu u čast preminulom ocu, a Nevena je progovorila o tom teškom razdoblju njihovih života.

- I to je bilo jako jako teško i intenzivno razdoblje u našim životima. I dan danas se nismo s time saživjeli, nismo se pomirili s time iako mislim da se s time nikad nekako ne pomiriš. Makova izložba je šest mjeseci nakon nekakva posveta našim očevima ako tako mogu reći, iako je to ovo izložba njegova ateljea ali iskazivanje emocija koja su nas svladale u tom trenutku - objasnila je Nevena za In magazin.

Inače, Nevena se i krajem prošle godine osvrnula na sve još joj je 2022. donijela.

- 2022. godina mi je bila teška i bolna. Iskreno, još uvijek se nisam saživjela sa svime što se dogodilo. S druge strane bila je iznimno poslovno uspješna, izlazila sam iz svoje zone komfora i uživala u tome. Moja poduzetnička priča samo je rasla, pokrenuli smo neke nove projekte, nastavili stare, svakim danom mi je postojalo sve jasnije kako sam donijela dobre odluke i kako sam točno tamo gdje trebam biti. I onda šok. U tjedan dana iznenada je otišao moj tata, netko kome sam se cijeli život imala potrebu dokazivati, netko tko me cijeli život tjerao da u svemu dajem najbolje od sebe, netko tko mi je uvijek držao leđa. Nekoliko dana kasnije, dobivamo dijagnozu za jednu od blizanki za koju većina nikad nije ni čula. I bolje da nije. I onda, kao u nekom lošem trileru, umro je i moj svekar, Makov tata - napisala je i dodala:

- Mislila sam da nitko ne može podnijeti toliko boli odjednom, ali mi ljudi smo čudna bića, podnesemo najgore, raspadnemo se na banalnom. Smijala sam se kad mi nije bilo do smijeha, plakala u sebi jer… život ide dalje, a meni se nije išlo nigdje. Ne znam kakva će biti 2023., ali mogu vam reći da nisam izgubila nadu. U bolje sutra, u zdraviju budućnost i u sreću koju sam imala. Nemam volje vrtjeti po uspomenama i montirati video, pa stavljam ovu sliku za kraj 2022. Nekako je istovremeno spokojna ali i ozbiljna, udobna ali i odlučna. Baš onakva kakva želim biti u 2023.! Bit će sve dobro, znao je govoriti moj tata i kad nije vjerovao u to. Ja iskreno vjerujem da može biti samo bolje, za sve nas. Dobro nam došao euro i dobro nam otišle granice. Hvala što ste tu uz mene! - napisala je tada.

