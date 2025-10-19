Naši Portali
bogati nasljednik

Nedavno preminula legendarna glumica navodno svom psu ostavila 5 milijuna dolara

VL
Autor
Vecernji.hr
19.10.2025.
u 16:04

Keaton je preminula 11. listopada 2025. u 79. godini života. Obitelj je tada zamolila javnost da, umjesto cvijeća, u njezino sjećanje donira sredstva skloništima za životinje i lokalnim bankama hrane. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, društvenim mrežama i medijima počele su kružiti glasine da je glumica dio svog bogatstva ostavila u posebnom fondu za brigu o Reggieju.

Nakon smrti legendarne glumice Diane Keaton, internet su preplavile neobične glasine: navodno je oskarovka u oporuci ostavila čak pet milijuna dolara svom psu Reggieju – zlatnom retriveru koji joj je bio vjerni suputnik posljednjih godina. Vijest se proširila nevjerojatnom brzinom i izazvala pravu lavinu reakcija – od dirnutih obožavatelja do skeptika koji su priču dočekali s nevjericom.

Keaton je preminula 11. listopada 2025. u 79. godini života. Obitelj je tada zamolila javnost da, umjesto cvijeća, u njezino sjećanje donira sredstva skloništima za životinje i lokalnim bankama hrane. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, društvenim mrežama i medijima počele su kružiti glasine da je glumica dio svog bogatstva ostavila u posebnom fondu za brigu o Reggieju.

Glumica je svog ljubimca prvi put predstavila 2020. godine, uz duhovitu poruku: “Ovo je moj novi pas, Reggie! Je li pola konj, pola pas? Možda je lud! Volim ga!” Od tada je Reggie često bio uz nju na fotografijama i objavama, a Keaton je redovito zabavljala pratitelje anegdotama o njegovim nestašlucima.

Priča o “psu nasljedniku” potekla je iz objave novinara Roba Shutera, koji se pozvao na izvore bliske glumici. Prema njima, Keaton je navodno “željela osigurati da Reggie živi s istim dostojanstvom i ljubavlju kao što je i ona sama živjela”, pa je u tu svrhu osnovala fond vrijedan nekoliko milijuna dolara. Ostatak njezine imovine, navodno, trebao bi biti usmjeren skloništima i udrugama za zaštitu životinja – što se savršeno uklapa u Keatonin životni stil, angažman i njezinu poznatu privrženost životinjama.

Obitelj i odvjetnici zasad nisu potvrdili postojanje takvog fonda, a iznos od pet milijuna dolara i dalje ostaje – tek glasina. Ipak, priča se skladno uklapa u javni imidž Diane Keaton, glumice poznate po ekscentričnosti, toplini i bezgraničnoj ljubavi prema psima, ali i svim životinjama.

Valja napomenuti da kućni ljubimci ne mogu izravno naslijediti novac, no postoji zakonski mehanizam poznat kao pet trust – zaklada kojom vlasnik osigurava sredstva za brigu o svom ljubimcu. Takvi su fondovi danas pravno priznati u svim američkim saveznim državama. U praksi to znači da novac ne ide psu, već osobi zaduženoj za njegovu skrb, uz jasno definirane troškove hrane, veterinarske brige i smještaja. Nakon smrti životinje, preostala sredstva najčešće se doniraju u dobrotvorne svrhe.

