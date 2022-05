Ne viđamo ga često! Daniela Trbović pokazala zgodnog 22-godišnjeg sina Lovru

HRT-ova voditeljica Daniela Trbović (58) na svečano otvorenje 5. CineStar kina u zagrebu stigla je s 22-godišnjim sinom Lovrom, kojeg ne viđamo često u javnosti.

Na otvorenje su došli slično odjeveni. Lovro je na sebi imao bijelu majicu i traperice, a Daniela bijelu košulju, sako i široke traper hlače.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 12.05.2022., Zagreb -U Z Centru svecano je otvoreno 5. CineStar kino u Zagrebu. Daniela Trbovic Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Mama i sin jako su povezani, a Danijela nam je jednom prilikom pričala i o njihovom odnosu.

- Nerado ga hvalim, ali ponekad i nije loš. Kad mi prigovara da nam je stan pun psećih dlaka, a ja mu kažem da me je baš briga, neka ga pospremi ako ga smeta, on to i učini, zamislite. Ne libi se rada, tegli, čisti, konobari i tako zarađuje svoj novac. I pri tom s guštom studira na fakultetu koji je odabrao. Mama mu daje prolaznu ocjenu - kazala nam je Daniela.

Osim Trbović, među brojnim poznatim licima na otvaranju novog CineStar kina bili su i Iva Radić, Ana Radišić, Marijana Mikulić, Aleksandra Dojčinović, Hiljson Mandela te Pedro Soltz.

