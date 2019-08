Našu najmlađu Youtubericu obožavaju na Balkanu, prati ju više od 255.000 ljudi!

S pojavom društvenih mreža širom svijeta, pa i u Hrvatskoj, pojavili su se i brojni youtuberi i influenceri koji preko videouradaka i fotografija prezentiraju svoj život, razne proizvode, govore o svojim iskustvima, putovanjima… Danas gotovo da nema tinejdžera u Hrvatskoj koji ne prati nekoga od youtubera i influencera koji iz dana u dan okupljaju sve veći broj simpatizera. Jedna od njih je i Mia Miškulin, 14-godišnja Iločanka s adresom u Beču koja je na glasu za najmlađu youtuberku na Balkanu i koja je svojim pratiteljima poznata kao MM. MIA.

– Počela sam s tim sasvim slučajno i iz dosade. I sama sam gledala na internetu neke youtubere pa sam odlučila jednoga dana i sama probati. Razgovarala sam s roditeljima i tako krenula. Nisam ni sanjala da će sve to toliko trajati, da ću biti toliko poznata i imati toliki broj pratitelja – kaže nam Mia.

Eksperiment sa suhim ledom

A, koliko je poznata, govori i činjenica da je u oko pet godina, koliko dugo objavljuje svoje videouratke, na YouTubeu skupila oko 125.000 pratitelja. U isto vrijeme na Instagramu ima više od 130.000 prijatelja, a te brojke rastu iz dana u dan. Dovoljno je reći kako se u godinu dana broj njezinih pratitelja povećao gotovo dvostruko. Popularnost Mije je tolika da je njezin jedan video na YouTubu pregledan više od milijun puta.

U svojim videima govori isključivo na hrvatskom jeziku pa je stoga i sasvim normalno da najveći broj pratitelja ima iz država bivše Jugoslavije (Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija…). Kada je riječ o gradovima, najviše pratitelja ima u Zagrebu, a potom slijede Beograd, Novi Sad, Sarajevo, Tuzla…

Foto: Privatni album

– Super mi je to i sviđa mi se da me toliki broj ljudi prati i pozna. Lijepo mi je i jer, gdje god dođem, uvijek ima osoba koje me znaju i tako se imam s kim družiti. Ipak, to je i velika odgovornost upravo zbog tolikog broja pratitelja jer jako moram paziti što govorim – kaže MM. MIA. U svojim videima Mia obrađuje razne teme s kojima se susreće i koje su joj interesantne. Objašnjava kako ništa ne planira, nego teme bira spontano. Može se dogoditi samo da joj neka dobra ideja padne na pamet ranije pa da je snimi nekoliko dana kasnije. Radi tako da videouratke snima najčešće preko vikenda, a onda ih objavljuje kasnije tijekom tjedna. Prethodno ih malo obradi i izreže neke dijelove s obzirom na to da se zna dogoditi da “zablokira” i onda samo šuti. Tjedno ima jedan ili dva objavljena videa na svome YouTube kanalu. Na Instagramu fotografije objavljuje svaki dan, a one je prikazuju u raznim situacijama i na najrazličitijim mjestima. Njezini videouraci na internetu traju i do 20 minuta što, kako sama kaže, nije nimalo jednostavno.

– Mislim kako je i ta činjenica što često nešto objavljujem dovela do toga da imam toliki broj pratitelja. Isto tako vjerujem i da se mnogima to što radim sviđa, a i s obzirom na moje godine, vjerujem kako me prate mladi mojih godina. Ima svega pomalo – ističe Mia.

Kada je riječ o temama, bilo je tu dogodovština sa sestrama, Nicoll i Lauren, kako radi rozi “slime”, eksperiment sa suhim ledom… Kaže i kako su njenim pratiteljima mlađe sestre jako interesantne. U planu ima još neke teme, a za godinu-dvije planira početi i snimati videouratke o šminkanju. Vjeruje i kako će joj broj pratitelja, a samim tim i pregleda videa i fotografija, još puno rasti, što je važno jer i u zavisnosti od broja pregleda ovisi i koliko može zaraditi od toga.

Snimila je i svoju pjesmu

– Jako mi je važno što to sve radim kada hoću, gdje hoću i na koji način želim. Puno mi znači i podrška mame Milice i tate Igora. Tata mi je u početku pomagao oko snimanja i montiranja – kaže Mia. Objašnjava i kako je u svemu tome jako važno imati neograničen pristup internetu, uvijek biti on-line, inače teško da bi netko mogao postati youtuber ili influencer. Ona koristi i kameru radi kvalitetnijih snimaka. Najvažnija je zapravo ideja i kako doći do što većeg broja pratitelja. Sve to dovelo je do toga da joj je postalo nemoguće prošetati rivom na moru ili bilo kojim gradom u Hrvatskoj a da je netko od njenih pratitelja ne prepozna. Tada je uobičajeno zajedničko fotografiranje. Kako je postalo uobičajeno da svjetski youtuberi snimaju pjesme, napravila je to i Mia, koja je snimila pjesmu pod nazivom “Dragi moji prijatelji svi” za koju je glazbu i riječi napisao Ivan Balić.

Igor Miškulin, Mijin otac, napominje kako se njihova obitelj u Beč preselila prije šest godina. Mia je u Iloku išla u vrtić i prvi razred osnovne škole. – Imao sam u Vukovaru frizerski salon. U Iloku sam zasadio sadnice trešnje, a onda i pokrenuo kušaonicu likera i rakije. Imao sam dosta posla, ali sam primijetio kako sve više ljudi odlazi. Samim tim zapitao sam se za budućnost djece pa smo donijeli odluku da se preselimo u Beč. Tamo smo već šest godina i dobro nam je. Svi podržavamo ovo što radi Mia – rekao je Miškulin.

