Naša pjevačica iskreno: Imala sam jednu buntovničku fazu...

Kantautorica Kim Verson nedavno je predstavila svoju novu pjesmu "Za malo nježnog dodira" koja govori o nesretnoj ljubavi. Kim je u spotu predstavila i novi izgled, pa se pretvorila u vamp ženu.

- Pjesma je nastala kao i svaka do sad,vrlo spontano i neočekivano.Bilo je kasno navečer I sjećam se svih osjećaja koji su me preplavljivali u tim trenucima.Inspiracija mi je došla sama po sebi i jako sam sretna što je ova balada došla u moj život.Bila sam jako ushićena i puna emocija kada sam je napisala.Taj proces stvaranja je jako zanimljiv,kompleksan,emotivan i uzbudljiv! Aranžman i produkciju radio je Alan Dović s kojim po prvi puta surađujem. Pošto sam već jedno dulje vrijeme autorica,volim se često dotaknuti raznih tema jer mislim da je to i poanta stvaranja.Ne moraju sve pjesme biti iste,poželjno je reći nešto malo više.Ipak je život ponekad i jedna velika borba…Zato volim biti što realnija u svom rukopisu. Imala sam jednu buntovničku fazu u kojoj su nastale pjesme “Vrati mi moj svijet” , “Ptica” koja govori o bulingu, “Ne posustani” , “Nisam to što žele”…Drago mi je što imam tu jednu raznolikost u svom radu, kazala je Kim i osvrnula se na svoj novi styling.

- Ovoga puta htjela sam malo izaći iz svojih okvira i isprobati nešto što nisam do sad, kao recimo “wet look” koji se super uklopio uz styling i make up.Željela sam postići kontrast u videospotu,jednu nježnost,krhkost,emociju,a u isto vrijeme snagu,odvažnost I ženstvenost. I sama pjesma je u takvom svjetlu,te mislim da je spot svakako dočarao ono što sam htjela reći kroz tekst.Jako sam zadovoljna reakcijama! Spot je režirao Josip Ninković i drago mi je što se uvijek slaže s mojim idejama.Otpočetka sam imala viziju u kojem smjeru bi trebali ići,a neki dobri momenti spontano su se dogodili na setu! U sljedećem spotu ponovo ću imati novi look, u skladu s pjesmom koja će biti malo brža i ritmičnija.Svaki put je u pitanju jedan novi imidž,a sve ovisi kakva je priča! Volim raznolikost I općenito nisam fan toga da je sve na isti kalup, uključujući i same pjesme, kazala nam je Kim i dodala kako je i sama imala takvih odnosa.

- Mislim da je normalno u životu proći neke stvari, pa tako i one ljubavne. Svi smo iskusili dobre I lošije veze, zaljubljenost, razočarenje u neku osobu s kojom smo bili…To je u redu jer jako puno naučiš o sebi, kazala nam je Kim i otkrila kakav je muškarac može osvojiti.

- Ono što je meni osobno jako bitno kod muškarca jest njegova narav. Nikako me ne privlače egoistični muškarci koji imaju potrebu dokazivati da su u pravu i onda kada nikako nisu. Jako je bitno međusobno uvažavanje, poštivanje i iskrenost. Bez čiste iskrenosti na samom početku veze, odnos nema budućnost. Nažalost, mislim da su se općenito s vremenom izgubile neke vrijednosti i kvalitete u vezama i odnosima, rekla je Kim i dodala da još uvijek traži svoju srodnu dušu.