Naša glazbenica otkrila zašto je rijetko viđamo: Društvene mrežame nisu pokazatelj količine i kvalitete rada

Pjevačica Helena Bastić u Hrvatskoj se proslavila još u 90-im godinama kada je s bendom The Bastardz prodrmala našu scenu hitom "Tvoja ljubav". Bastić se nakon toga kratko povukla sa scene, no vratila se i ostvarila uspješnu samostalnu karijeru. Diplomirana je jazz i solo glazbenica, a glavni grad Hrvatske zamijenila je mirnijim životom u Vodicama. Kako je ne viđamo često u javnosti, razgovarali smo s njom o trenutačnoj situaciji u glazbenoj industriji zbog krize s koronavirusom, a otkrila nam je i na kojim je projektima radila prije no što je sve stalo te što sada radi i kako se priprema za iduća poglavlja u životu.

Kao i mnoge druge glazbenike, i vas je pogodila kriza koju je prouzročila pandemija koronavirusa. Kako se nosite s time?

Čekam da se situacija smiri i da krenem s realizacijom projekata. Naravno, trebalo se prilagoditi i to nije bilo teško na kraće vrijeme. Ograničena mogućnost rada dugoročno ima ozbiljan utjecaj na sve nas i ne znam kakav je ishod u budućnosti. Nadam se i vjerujem da će sve ovo brzo proći i da ćemo se vratiti načinu života i rada na koji smo navikli i koji priželjkujemo.

Inače puno radite, održavate koncerte, sudjelujete na festivalima, a uz to uspijevate realizirati i inozemne projekte - kako vam se sada promijenila svakodnevica?

Trenutačno se fokusiram na zdravlje i održavanje dobrog imuniteta, svakodnevno se šećem i boravim u prirodi, važno mi je da sam na svježem zraku. To me nekako inspirira na nove planove i ideje, možda i neke nove pjesme nastanu baš u ovom periodu. Boravak u prirodi potpuno me opušta, a često sretnem i drage ljude koji mi uvesele dan. Dosta se educiram na internetu, na mnogim stranicama koje se bave temama koje su aktualne i koje me zanimaju.

Koristite li društvene mreže kao način promocije ili vam taj svijet nije zanimljiv?

Društvene mreže ne koristim. Dobre su za promociju i reklamiranje pjesama i koncerata te za okupljanje i povezanost sa svojim fanovima. Nisam prisutna na takav način medijski, no ne isključujem mogućnost da se ostvarim i na tom polju u skoroj budućnosti. Prisutnost na društvenim mrežama nije nužno pokazatelj količine i kvalitete rada.

Na koji ste projekt najponosniji?

Najponosnija sam na to što u zadnje vrijeme surađujem s orkestrima u kojima sviraju vrlo mladi i talentirani ljudi, pa čak i djeca. Ta količina entuzijazma i ljubavi prema glazbi podudara se s mojom tako da mi to unosi dašak nove svježine u glazbenoj izvedbi. Očekujem da ću i dalje nastaviti suradnju s mladim glazbenicima i da će idući period omogućiti rad u dvoranama ili na ljetnim pozornicama.

Zanimljivo je i da ste karijeru počeli u Zvjezdicama sa sestrama Husar, Ivanom i Marijom, kao i Ninom Badrić. U kakvim ste danas odnosima?

Moj pjevački počeci bili u zboru Zvjezdice i za taj period vežu me najljepše uspomene. Naše druženje bilo je divno i uvijek se rado sjećam nekih doživljaja s koncerata, putovanja i turneja. Naše probe često su bile vrlo iscrpljujuće, ali to me je naučilo da se kontinuiranim radom i fokusiranjem na željeno dolazi do cilja. S curama se, nažalost, rijetko viđam, jedino na nekim koncertima ili manifestacijama. Pratim rad svih svojih bivših zborašica i veselim se njihovim uspjesima.

Neki vas pamte i iz ere kada ste nastupali kao pjevačica benda The Bastardz, koliko ste se promijenili od tada?

Promijenila se jesam, ali i dalje sam autentična i svoja. Zrelija sam i imam puno više životnog i profesionalnog iskustva. Sigurna sam u svoje znanje i umijeće, a to mi daje slobodu u glazbenom smislu i izražavanju osjećaja bez suzdržavanja. Kao vrlo mlada pjevačica i studentica klasične i jazz glazbe počela sam nastupati s bendom, a glazbenici su bili stariji i s većim glazbenim iskustvom. Bili smo odlična ekipa te i danas postoji interes za taj naš glazbeni izraz među ljudima, posebno mladim glazbenicima koji se referiraju na neke pjesme i stilove koje smo mi svirali. Utjecaj koji je ostao od te glazbene energije osjeća se i danas. Kad bih povukla paralelu između tog vremena i ovog danas, mislim da sam uspjela ostvariti to da svoju glazbenu ideju mogu pretočiti u djelo, da imam svoj izraz i glazbeni rukopis. To je najveća metamorfoza.

Nedostaje li vam nešto iz tog vremena?

Nedostaje mi noćni život Zagreba tog vremena i bar pet klubova u kojima smo svirali. S obzirom na to da ti klubovi odavno ne rade, a u ostalima se danas izvodi glazba nekog drugog stila i neke druge mladosti, moram reći da mi iskreno nedostaju. To su bila neka druga vremena i s čežnjom se prisjećam tih dana.

Već dulje vrijeme radite i na nekim projektima s redateljem Šimom Strikomanom. Kako je došlo do te suradnje i možete li nam otkriti nešto o tome?

Već dugi niz godina surađujemo na fotografijama i snimanju videospotova za moje autorske pjesme. Suradnja je počela iz potrebe i želje da napravimo nešto kreativno i zanimljivo pa smo krenuli raditi. Šime je iskusan snimatelj i vrlo je aktivan i brzih ideja u procesu snimanja. Najviše koristimo prirodni ambijent i prirodne ljepote našeg kraja kao neiscrpnu inspiraciju. Vrlo je zahtjevno i interesantno kad smo na nekoj lokaciji i spontano osvane ideja da, na primjer, stanem pod hladan slap ili da se opušteno prošećem šumom sa sokolom na ruci ili jašem na konju i kupam se u moru. Pomislim da je nemoguće izvesti neku novu ideju, ali već nekoliko trenutaka kasnije snimamo neki novi nezaboravni kadar.



Ne zna se puno o vašem privatnom životu, pa eto, sasvim privatno - jeste li zaljubljeni?

Istina je da sam po pitanju privatnog života uvijek bila zatvorena za javnost. Meni je važnije da me ljudi znaju po mom glazbenom radu nego nekim sadržajima iz privatnog života. Moj privatni život sadržajan je i zanimljiv i to se najbolje može osjetiti u mojim pjesmama i vokalnim interpretacijama.

Što imate u planu prvo napraviti kad završi pandemija koronavirusa?

Kad pandemija završi i život se vrati u normalu, želim opet početi raditi i čim više nastupati. Željela bih otići na neko kraće putovanje u inozemstvo. Kasnije, tko zna, svijet je pun ideja i mogućnosti. Sigurno ću više cijeniti male stvari iz svakodnevnog života koje su mi nedostajale.