Naša bivša voditeljica jedrila na dasci i pokazala zavidnu figuru u badiću

Mnogima omiljena voditeljica Antonija Stupar Jurkin već gotovo tri godine nije na malim ekranima. No neke još uvijek zanima što radi ova lijepa bivša voditeljica, zbog čega je prate na društvenim mrežama gdje često objavljuje fotografije iz privatnog života.

Brojne obožavatelje nedavno je zaintrigirala fotkama u badiću, na kojima se vidi da Antonija pazi na liniju, a sada je pokazala da se odlučila okušati i u vodenim sportovima.

Foto: Instagram

"Jedrenje na dasci ili windsurfing je vodeni sport, kombinacija je surfanja i jedrenja. Kao što vidite, jako sam dobra u windsurfingu, mogla bih reći da mi je to omiljeni vodeni sport", našalila se Stupar Jurkin.

Foto: Instagram

Fotka je skupila brojne pozitivne komentare, a lajkala ju je i pjevačica Maja Šuput.

Antonija je ranije otkrila kako održava liniju.

– Treniram dva puta tjedno, trudim se jesti zdravo. Ne preskačem obroke i ne zbrajam koliko sam i što pojela. Brinem se o svojem zdravlju jer se tako ja osjećam dobro. Znam da trenirajući radim nešto samo za sebe i mislim da je to ispravno. Već deset godina treniram dva puta tjedno po sat vremena i to je to. A zadovoljstvo koje dolazi zbog toga neprocjenjivo je, jednostavno ja to volim i tako živim – kazala je.