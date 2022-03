Naš glumac progovorio o teškoj borbi s bolešću koju ima i Jada Smith: 'Mnogi ne znaju kako to utječe na život'

Sinoćnja dodjela Oscara ostala je u sjeni skandala koji je izazvao Will Smith (53) nakon što se popeo na pozornicu i ošamario Chrisa Rocka (57) i to jer se komičar našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Rock se tijekom dodjele osvrnuo na obrijanu glavu Pinkett Smith usporedivši je s izgledom Demi Moore u filmu “G.I. Jane.” Rekao je da jedva čeka vidjeti Pinkett Smith, koja ima alopeciju, kako glumi u filmu “G. I. Jane 2”, što je navelo Smitha da se popne na pozornicu i udari Rocka. Smith se vratio na svoje mjesto i povikao: "Drži ime moje žene dalje od svojih je*enih usta!"

S istom dijagnozom galopirajuće alopecije, odnosno gubitka kose i brade, borio se i naš glumac Asim Ugljen (39) kojeg trenutno gledamo u showu Nove TV 'Ples sa zvijezdama'. Asim se osvrnuo na skandal o kojem priča cijeli svijet. - Tko nije imao alopeciju, nema pojma kako to utječe na život, posebice onih oko tebe. Nažalost, ja znam - napisao je Asim na svom Facebooku.

U kolovozu prošle godine na toj je društvenoj mreži otkrio kako se teško nosio s dijagnozom. "Pisao sam o svojoj alopeciji. No, nisam pisao kakav je efekt imala na moju psihu. Serem, jesam, no kao kratku crticu. Istina je da me rijetko što izbacilo iz balansa kao alopecija. Tu količinu gnjeva, bijesa i nemoći rijetko sam kada osjetio", započeo je Asim svoju podužu objavu."Obožavam svoj posao, ali doslovno obožavam. I ideja da se njime više nikada neću baviti bila mi je prestrašna. A nisam se htio baviti glumom bez svoje brade i kose, ćosav, s rupama svuda po glavi. Zakleo sam se da više nikad neću ući u kadar ako ne pobijedim alopeciju. I zakleo sam se da ću pustiti dugu bradu i dugu kosu i svezati je u rep ako uspijem pobijediti", dodao je.

Otkrio je i kako isprva nije bio optimističan. "Bio sam uvjeren da neću pobijediti. Svako buđenje bila je agonija. Hoću li se probuditi s novim rupama? I često su bile tu, nove, ujutro. Ili su se stare povećale. Galopirajuća alopecija. Bio sam lud. Lud kao bijesno pseto. Ujedao sam koga god, zbog bilo čega. Postajao sam zao. Gadilo mi se to, ali taj osjećaj nemoći je izvlačio sve najgore iz mene.I ništa se nije događalo. Samo je bivalo sve gore", priznao je. "A onda sam se sjetio što mi je dermatolog rekao, da počnem vježbati svaki dan. Pregrizao sam govno i počeo manijakalno veslati. Ali doslovno manijakalno, triput dnevno išao sam na vodu i veslao, veslao, veslao, veslao, veslao, bilo toplo, hladno, kiša, snijeg, sjekire, atomski rat, ja sam veslao i veslao i veslao. I nakon što se već provrtjelo par godišnjih doba, a ja sam svaki dan bio u vodi, počele su prve bijele dlake. Pa crne. Pa su mi na kraju izrasle još gušće i čvršće dlake negoli sam ih prije bolesti imao. Što je bilo poprilično čudno. I nastavio sam veslati, jer uz glumu, to mi je najveća ljubav. Ne računajući obitelj, naravno. Tu količinu slobode nikada nigdje drugdje nisam osjetio. Sam u kajaku, usred šume i kanjona, na rijeci. Čista, nepatvorena sloboda", otkrio je Ugljen pa nastavio:

"A sve rupe su se popunile i ja sam pustio kosu i bradu i danas izgledam kako izgledam. Kao Toshiro Mifune za sirotinju. Jer sam se zakleo. Danas sam stopostotno uvjeren da me kajak spasio. Da me kombinacija fizičkog napora u hladnoj vodi, usred prirode i bez ljudi u blizini, osim Filipa, Marte i djece, spasila. Da mi je kajak vratio kosu i bradu i psihički balans. Zauvijek ću mu ponizno biti zahvalan na svemu što mi je dao i čemu me naučio. Nisu se skoro sve velike civilizacije zalud razvile na obalama rijeka. Jer rijeka je život. Ne postoji bolja alegorija od te. I točnija. Kao i život, rijeka teče i teče i teče, svojim tokom, svojim smjerom, svake sekunde se mijenja, nikada nije ista i baš kao život, nezaustavljiva je. Rijeka i alopecija naučile su me poniznosti kao ništa u životu. Kao i Scotta. Poniznosti u životu naučili su ga rijeka i bolest. Moram priznati da sam očekivao drukčiji film. No, odgledao sam nešto sasvim drukčije.

Foto: reuters

Svojim je pratiteljima za kraj dao i filmsku preporuku. "Neovisno o tome veslate li ili ne, planirate li ili nikada u životu niste ušli u rijeku niti ćete ući, ovo biste trebali pogledati. Jer ovo nije film o veslanju. Niti o rijekama. Mislim, naravno da jest, ali puno je više film o čovjekovoj snazi da stisne zube kada je najgore i pregrize to govno. "Ljudska volja najmoćnija je energija u svemiru." Z. Sviben. Svrbo, bio si u pravu. Fakat jest. A kada je čovjek najočajniji, tada je i najsnažniji, koliko god to paradoksalno zvučalo. Ovo je film o transformaciji i iskupljenju. I predivan je. I težak. I prepun nade. I kada je došao do kraja, shvatio sam da nas je obojicu spasio kajak i rijeka, svakoga na svoj način. Hvala riječnim bogovima što su me uvijek dosada puštali proći. Neptun je velik. A ljudska volja još veća. Pogledajte River Runnera. Isplati se. I je**** NE ODUSTAJTE. Nikad. Jer ako nešto volite, odustajanje nije opcija", zaključio je Asim Ugljen.

