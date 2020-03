Naš glazbenik koji će u 58. godini opet biti otac, otkrio ime bebe

Pjevač Ivo Amulić nedavno je otkrio da je njegova supruga Sandra trudna i da im u srpnju stiže prinova.

Amulić i Sandra u braku su od 2013. godine, a prije braka bili su pet godina u vezi. Bivši pjevač nekada popularne grupe Tutti Frutti iz prvog braka ima kći Hanu i sina Mihovila, a njegovoj supruzi Sandri djevojčica koju će dobiti u srpnju prvo je dijete.

- Zvat će se Dina. To me ime podsjeća na mnogo toga, a tako mi je slatko i ja sam odlučio da će se zvati Dina - rekao je 57-godišnji Amulić u razgovoru za In Magazin. Trećem djetetu se jako veseli, a kako je opet imati bebu u kući je osjetio i kad je dobio unuku Hanu, za koju kaže da sve ukućane mota oko malog prsta.

Glazbenik trenutno s klapom Rišpet priprema pjesmu za Splitski festival, a rade i na novom trećem albumu koji će se zvati "Šta mi ljube oćeš kazat".