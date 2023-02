Nakon pet godina, Ana Radišić odlazi s RTL-a: Opraštam se sa svojim najdražim putovanjem i projektom

Urednica, voditeljica i novinarka Ana Radišić objavila je na Instagramu kako je nakon pet godina odlazi s RTL-a. Ana je napisala kako je na toj televiziji rasla i razvijala se uz novinarstvo uredništvo i reporterstvo, te imala priliku učiti kroz ljude i procese stvaranja o poslu koji Volim najviše na svijetu.

"Glazba. Obilježila je moj televizijski put i život. S njom sam došla prije pet godina u RTL obitelj. Postala dio obitelji, prihvaćena od strane svakog, svakog kotačića od ulaznih vrata, porte do uprave, montaže, šminke, režije i kamera...otvorenog srca i osmijehom. Svakog pojedinca. Rasla, razvijala se, uz novinarstvo, uredništvo, reporterstvo, voditeljstvo dobila povjerenje kreirati. Ono najljepše u televizijskom smislu - stvarati iza kamera. Ući u cipele kreativnog producenta, autora.. imati priliku učiti kroz ljude i procese stvaranja o poslu koji Volim najviše na svijetu, ali učiti i o sebi. Biti i postati kvalitetnije biće u profesionalnom, a pogotovo životnom smislu. Uz puno izazova stekla sam znanje, uspomene i Ljude koji su mi osim kolega postali prijatelji, a neki i obitelj. Zahvalna na svakom danu provedenom na televiziji opraštam se svojim najdražim putovanjem i projektom. Glazbom. HVALA dragi moj RTL za sve!" napisala je na Instagramu.

Javili smo se i Aninom PR timu, a oni su nam rekli kako trenutačno ne mogu otkriti gdje će Ana nastaviti svoj poslovni put, ali da ćemo sve ubrzo saznati.

Da Radišić odlazi potvrdili su i s RTL-a. Napisali su kako Ana početkom ožujka prestaje biti dio RTL-a na kojem je karijeru započela 2018. godine nakon odlaska s CMC televizije. Tada je vodila magazin Exkluziv.

Bila je zaštitno lice te dio redakcije lifestyle i showbiz magazina, a dodaju i da je u različitim vremenskim periodima uređivala i vodila glazbenu emisiju Top.HR. Poželjeli su joj mnogo sreće i uspjeha u daljnjim angažmanima i karijeri.

Ana je pokrenula i podcast za vrijeme pandemije koji se tada emitirao iz dnevnog boravka u njezinom stanu, a onda mu je dala novi dom – u oblacima. Na panelu Weekend Media festivala 2022. se osvrnula kako je krenula u taj poduzetnički pothvat te naglasila da u niti jednom trenutku nije bila riječ o impulzivnoj odluci.

„Pandemija je bila okidač. U njoj sam vidjela priliku i izazov, a osjetila sam da nešto želim napraviti na svoj način. Veliki sam fan podcasta i konzumiram ih puno u svoje privatno vrijeme. Nisam radila spontano, nego sam imala niz poslovno promišljenih odluka, ali je instinkt bio prisutan. Bila je potrebna i velika hrabrost“ kazala je Ana te istaknula kako je trebalo pronaći svoj način za istaknuti se u velikom broju podcasta koji su danas dostupni pojedincima. Da je pronašla svoju publiku, najbolje svjedoči činjenica da su njezini podcasti na You Tube dosad skupili više od dva milijuna pregleda.

„Autentičnost je najvažnija, ona je preduvjet da bi išta gradili. Nakon toga dolazi sve ostalo, a to je u mom slučaju golema ljubav i strast prema onom što radim. Sve ono što radim, radim jer me inspiriraju drugi i jer ja želim inspirirati druge tuđim primjerom. Bez autentičnosti ne bih bila nigdje jer podcasti postoje godinama, nisam ih ja izmislila, ali mislim da me od ostalih izdvojilo to što sam 100 posto svoja“ kazala je Ana dodavši da uz nju stoji tim vrhunskih profesionalaca koji vjeruju u nju i njezine ideje, jednako kao što ona vjeruje u njih.

