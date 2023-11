Nakon gotovo 20 godina uživamo u kompleksima i ispadima psihijatra kojemu treba psihijatar!

Frasier, SkyShowtime

Vratio se! Jedna od najpopularnijih sitcom televizijskih komedija vraća se, ali ovoga puta na streaming platformu SkyShowtime. Nakon gotovo 20 godina ponovo ćemo moći uživati u kompleksima i ispadima psihijatra kojemu je psihijatar potrebniji od njegovih klijenata. Podsjetimo, Frasier je postao samostalna serija nakon što je Kelsey Grammer zaista počeo otimati show kultnom “Kafiću Uzdravlje” da bi uskoro seriju iz koje je potekao gotovo bacio u zaborav. Bilo je to nešto sasvim novo, iskustvo sitcoma koje je u to vrijeme, a pazite, početkom 90-tih godina jedva je bilo interneta, a kamoli streamera, nudilo puno, no ne onako kako je to bilo s Frasierom. David Angell, Peter Casey i David Lee napravili su pseudointelektualni sitcom o dvojici braće snobova kojima nije sasvim odgovaralo što im je otac skromnog naslijeđa. Martin je, naime, bio tek policajac. A koji je njihove psihe i nedostatke u njoj poznavao, dakako, bolje od njih samih. Taj staleški dvoboj u kojem se sjajno uklopila Martinova njegovateljica Daphne te Frasierov silom prilika kolega Bob Bulldog Briscoe, pretvarao se povremeno u eksploziju snobizma, izrugivanja klasnim podjelama, lažnog intelektualizma i koječega drugog, što je povezivo s kompleksnim zanimanjem psihijatra. Sve govori ukupno 37 Primetime Emmyja, što je bio i rekord za serije snimljene po scenariju. No, činjenica je da Kelseyju Grammeru nakon Frasiera nije išlo osobito dobro u glumačkom smislu, naravno, tek s pokojim uspjehom poput Hanka te činjenicom kako je očito da čovjek voli svoj posao koliko je u tih 20 godina radio. I evo ga opet kao Frasiera za kojega je vjerojatno procijenjeno kako nedostaje u današnjoj nemogućoj gužvi sadržaja, a što je, prema našemu mišljenu i ispravno. Prve dvije epizode režirao je James Burrows koji je stvarao upravo “Kafić Uzdravlje”, a onda i nekoliko desetina epizoda originalnog Frasiera. Puno je toga i u ovom novom Frasieru, s pokojim iznenađenjem, poput Nicholasa Lyndhursta, europske legende iz Mućki, kojemu je ovo prva uloga nakon smrti sina Archieja prije tri godine. Dakle, počinje sa smrću Martina, Frasierova oca, što je i u stvarnosti tako jer je glumac John Mahoney preminuo 2018. godine. Frasier se s nećakom Davidom, sinom Nilesa i Daphne, vraća gdje je sve počelo, u Boston, gdje na Harvardu treba održati predavanja na poziv kolege sa studija Alana Cornwalla (Lyndhurst), a usput je nakanio posjetiti sina Fredericka koji nije želio studirati već je postao vatrogasac. No, anksiozni Frasier odmah nasluti da nije sve onako kako izgleda, pa već u prvoj epizodi dolazi do iznenadnog obrata, a popularnog psihijatra žele nagovoriti i da ostane predavati na znamenitom sveučilištu. No ne spoilajmo dalje, samo recimo da je Frasier u današnjoj ponudi zapravo osvježenje iako će biti zanimljivo vidjeti na koji su način autori pokušali oživjeti legendarni sitcom. A to doista nije lako s nečim tako uspješnim.

The Continental: From the World of John Wick, Amazon Prime Video

Rekli bismo da je publika koja u nas prati filmove o Johnu Wicku ravna nekakvoj sekti. Do sada rijetko viđena razina nasilja u filmu kroz nevjerojatno dobro režirane scene u kojima se posebno dobro snalazi Keanu Reeves koji lišavanje života čini toliko jednostavnim može biti stvar obožavanja jedino skupine ljudi dosta neobičnih afiniteta. No, John Wick sa sobom nosi i neku posebnu vrstu morala, set pravila za koja biste željeli da funkcioniraju u stvarnom svijetu. Samo ovo nemojte shvatiti pogrešno, naravno. The Continental govori o tome kroz lik Winstona Scotta, Wickova mentora u filmovima, kojega tamo tumači Ian McShane. Ovdje je Scott mladić jer se radnja odvija 70-tih godina u okruženju većim dijelom inspiriranim zimom nezadovoljstva u Velikoj Britaniji kao i usponom gospodarske moći američke mafije. The Continental hotel je koji je stjecište raznih ubojica sa svih strana svijeta, ali u kojem se ne može obavljati posao bilo koje vrste. No, jednog dana nestane kalup za otiskivanje poznatih novčića kojima se u hotelu plaća. I kreće vrtlog spletki i nasilja.

Tijela, Netflix

Intrigantna serija snimljena prema grafičkom romanu u kojoj pratimo, i odmah kažimo kako treba biti vrlo koncentriran dok se prati, slučajeve ubojstva u četiri različita razdoblja, jedan u prošlosti, drugi u ne tako davnoj prošlosti, treći u sadašnjosti i četvrti u budućnosti. Ništa novoga, reklo bi se, samo problem je što je žrtva uvijek ista i ubijana je na isti način. Kako se to uspijeva ubiti istog čovjeka u četiri različita razdoblja u rasponu od nekih dva stoljeća? Očito, treba jako paziti i pomno pratiti što se događa. Bodies je iznimno ambiciozna serija vrlo solidno ocijenjena od publike, što je po nama i opravdano jer je zaista neobična, a napravljena je vrlo dobro. Postoji ovdje i još jedan adut, a to je Stephen Graham. Jedan od najaktivnijih britanskih glumaca jedan je od najpodcjenjenijih – gotovo je bez slabe uloge posljednjih godina, no i bez nekog ključnog priznanja za svoj rad. Znači, i ovdje je dobar pa je to još jedan razlog zašto pogledati Bodies. I za to treba svakako uzeti vremena da bi se sve pohvatalo.

Papin egzorcist, HBO Max

Gabriele Amorth bio je glavni Papin egzorcist, odnosno egzorcist Rimske dijeceze. U brojnim zapisima koje je ostavio tvrdio je, uz dosta opisa, kako je proveo desetke tisuća egzorcizama. Pa je snimljen i film “Papin egzorcist” temeljen na njegovu životu, odnosno bavi se fikcijskom pričom baziranom na činjenicama iz njegova života. Tumači ga Russell Crowe u filmu koji je dosta atraktivno snimljen. Redatelj Julius Avery vješto je pomiješao Amorthov karakter, koji je bio, kako navode brojni zapisi, prilično veseo, s grozomornim scenama obuzimanja, istjerivanja demona i konačnog obračuna sa samim zlom. Iako nije osobito ocijenjen, film je bio vrlo profitabilan pa je vjerojatno i to razlog što je u travnju najavljen i nastavak ponovo s Croweom u glavnoj ulozi. Odgovara mu, daleko je to od onog glumca koji je nekada tumačio Maximusa u Gladijatoru. No nesporno je da je Papin egzorcist interesantan film, samo je do vas kako ćete ga i koliko ozbiljno shvatiti. Ali vrijeme potrošeno na njega neće biti bačeno.