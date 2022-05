Najveća legenda zlatnog doba Hollywooda i dalje nema nasljednicu. I tu ni jedna haljina ne pomaže

Malo mi je bilo mučno dok sam čitala o tetovažama Johnnyja Deppa, kratkom presjeku njegova potonuća u ludilo. A to je možda i najmanje odurno u sudskom procesu u kojem supružnici tuže jedno drugo za zlostavljanje. Tko je bio gori, Amber ili Johnny, zaista ne mogu procijeniti, pijani i drogirani, s histrioničkim poremećajem, radili su oboje nezamislive gadosti. Davno, dok je bio mlad i silno zaljubljen u talentiranu Winonu Ryder, Johnny si je dao napraviti tetovažu "Winona Forever", da bi je kasnije, nakon prekida, prepravio u Wino Forever (Zauvijek alkić). Na početku veze Amber je tražila da i ona dobije svoju tetovažu. Na prstima desne ruke Depp si je dao ispisati Slim (Vitka), kako ju je ponekad zvao od milja, da bi to vremenom prepravio u Scum (Ološ) pa u Scam (Prevarantica).

Da se mentalno rekuperam, odlučila sam pogledati jedan od onih HRT-ovih popodnevnih filmova bez droge, psovki i nasilja. To su uglavnom Hallmarkovi sladunjavi ljubići u ruralnoj idili kao s razglednica, s glavnim likovima koji i na poslu i u planinama uvijek imaju postojane fen frizure. Naletjela sam na austrijski film koji se odvija u pitomoj tirolskoj dolini Ötztal. No, u nebeskoplavom jezeru pronađena je mrtva djevojka. Radila je u bordelu u Innsbrucku, kamo zalaze svi ugledni građani tog središta Tirola, u kojem je živio i studirao i naš bivši premijer Sanader.

Ispostavilo se da u nacifranim kućama u cvijeću žive sami monstrumi. Djevojku je ubio otac, poznati austrijski nogometni trener, kad je shvatio da mu je to istovremeno i kći i unuka, koju su dali na usvajanje. Slučaj je istraživala njegova mlađa kći, policijska inspektorica kojoj nikada nije bilo jasno zašto je njezina starija sestra naglo počinila samoubojstvo, a otac nestao. Dakako, trener je bio blizak i sa svećenikom ljupke crkvice pokraj jezera u kojem su skončale i majka i kći. Eto, kad se poželiš odmoriti od tijela ispisanog suludim porukama, glupljim od onih iz JNA, naletiš na incest u zelenoj idili. Doista, ništa nije kako se čini.

"Istinite priče rijetko cirkuliraju. Uglavnom se šire lažne... teško je znati odakle uopće početi... ako ne kreneš od istine" - tim bolnim, elegičnim, zagrobnim riječima same Marilyn započinje novi Netflixov dokumentarni film "Misterij Marilyn Monroe: Snimke koje dosada nismo čuli".

Foto: profimedia Marilyn je Američki filmski institut proglasio najvećom legendom velikog ekrana zlatnog doba Hollywooda. Bila je lijepa kao Afrodita, Warhol ju je pretvorio u besmrtnu ikonu pop kulture, a njezini filmovi zaradili su svojevremeno dvije milijarde dolara u današnjoj protuvrijednosti. I ona je bila zlostavljana u djetinjstvu. Promijenila je 10 usvojiteljskih obitelji i nekoliko domova za siročad, iako je imala žive roditelje. Doduše, mama je bila mentalno bolesna i veoma često u bolnicama, a otac je nestao. I Marilyn je počinila samoubojstvo kao majka tinejdžerka iz popodnevnog filma jer su je tretirali kao komad mesa, kako kaže jedan od sugovornika u dokumentarcu, kao zamamnu igračku. Ili možda nije? Je li bila ubijena?

Marilyn je bila ranjiva, topla, izmučena, ali pametna i spremna učiti, izuzetno nadarena i ambiciozna glumica koja je plijenila ljepotom i karizmom kakvu nikad nitko prije ili poslije nije imao. Svoje posljednje dane provela je u sjeni Kennedyjevih koji su se poigravali njezinim osjećajima, tijelom i životom. Tako barem tvrdi novi dokumentarac temeljen na trogodišnjem istraživanju irskog novinara Summersa koji je u osamdesetima razgovarao s tisuću ljudi s kojima je Marilyn na ovaj ili onaj način bila povezana. Nakon uvida u sve teorije zavjere te policijski dosje i bilješke Marilyninog psihoterapeuta, u dokumentarcu se ne tvrdi da je bila ubijena, već da je bila suicidalna, dovedena do ruba. Ona se samoliječila kombinirajući alkohol s legalnim i ilegalnim drogama. Na koncu je i preminula od predoziranja u kolovozu 1962. Popila je 40 pilula barbiturata uz alkohol i pronađena je gola u svom krevetu, s rukom na telefonu. Možda je željela zvati upomoć.

Foto: profimedia Uz brojne fotografije i snimke blistavo lijepe Marilyn, koja kao da nikada nije snimila niti jedan kadar u kojem ne osvaja, tako ljupka i putena, a istovremeno nježna i ranjiva, središnji lik filma, neka vrsta glavnog negativca, nisu braća Robert ili John Kennedy, nego britanski glumac Peter Lawford. Oba Kennedyja su s njom imali ljubavne afere, a neposredno prije smrti, toga dana, posjetio ju je Robert, glavni državni odvjetnik, kojeg je navodno zaista voljela.

No, na kraju dokumentarca Lawford rida uništen od grižnje savjesti, alkohola i droge. Osim snimaka Marilyn, svi ostali protagonisti su glumci, samo su audiozapisi stvarni. Peter Lawford je bio član Rat Packa, neformalne grupe prijatelja zabavljača, koja je žestoko tulumarila u kući Humphreyja Bogarta i Lauren Bacall. "Alfaštakor" je bio Frank Sinatra, no svi su oni težili tome da budu alfamužjaci, nemilosrdni zavodnici i frajeri. Lawford je sa Sinatrom i Deanom Martinom glumio u originalnom filmu "Oceanovih 11" i bio poznat kao i "brijač", kasnije pravi alkoholičar i narkoman. Bio je oženjen Patriciom, sestrom Kennedyjevih, koja se kasnije ipak od njega rastala jer ju je serijski varao i postao alkoholičar. Navodno je kao povjerljiva osoba, član klana Kennedyjevih, bio zadužen za podvođenje, nabavljanje zgodnih hollywoodskih komada za braću opsjednutu seksom. Njihov veoma bogati otac Joseph Kennedy, u jednom trenutku i američki veleposlanik u Londonu, bio je poznati ženskar i time se ponosio. Dovodio je ljubavnice i u svoj dom, u kojem je njegova vjerna žena Rose, kći kongresmena i gradonačelnika Bostona, dakle žena s vezama i zaleđem, šutke odgajala njihovo devetero djece. Sinovima je ponavljao da moraju spavati sa što više žena, što češće, svaki put kad se ukaže prilika - i oni su to ozbiljno shvatili.

Foto: DNPhotography/ABACA/ABACA J. F. K. je imao bezbrojne ljubavnice, hvalio se da bez seksa ne može zaspati. Zaveo je mnoge pripravnice u Bijeloj kući i obje Jackiene sekretarice koje je zvao Fiddle i Faddle. U jednom pradavnom eseju scenaristica, spisateljica i redateljica, duhovita Nora Ephron, prisjetila se kako se njoj nije udvarao dok je tamo kratko bila pripravnica i kako se sluđena pitala misli li on da nije dovoljno zgodna. Tu su bile i brojne poznate i nepoznate starlete i striptizete koje mu je dovodio Lawford. Nakon Marilyn imao je i aferu s Marlene Dietrich, koja je pradavno spavala i s njegovim ocem i bila 18 godina starija od Johna. Lawford je Marilyn upoznao s Kennedyjem dok je bio "samo senator", a ona još uvijek udana za sportsku legendu, ljubomornog i dosadnog Joea DiMaggia.

Ljubavna poslijepodneva nastavila su se, navodno, i kad se Marilyn udala za pisca Arthura Millera, a Kennedy postao predsjednik. Sastajali su se i u Lawfordovoj kući, koja je bila i ozvučena, kao i njezina kuća, jer se sumnjalo da je komunistkinja.

FBI agent snimio je i sačuvao i zvučni zapis seksa Marilyn s Robertom. Navodno je zapisala u svoj dnevnik: "Bobby je nježan. On je simpatičniji od Johna... Bobby mi je rekao da me voli i da me želi oženiti. Volim ga". Jedino je u dnevniku i od same sebe skrivala da je Bobby, veoma religiozni katolik, u to vrijeme bio oženjen. Već se tad rodilo sedmero Robertove djece, od ukupno jedanaestero.

Marilyn je Hollywood zvala "prenakrcanim bordelom". Bila je žrtva producenata predatora otkad je stigla u filmsku meku, no veza s Kennedyjevima je bila gora jer su u nju bili uključeni i federalni agenti zbog njezinih ljevičarskih ideja i druženja s komunistima u Meksiku, kamo je često putovala. Navodno je u Meksiku napravila i abortus kad je ostala trudna s Robertom. U vrijeme kubanske krize i Hladnog rata veza Kennedyjevih, predsjednika i glavnog državnog odvjetnika, s emotivno nestabilnom glumicom ljevičarskih uvjerenja, bila je naprosto neodrživa. Pa ipak, Marilyn je bila pozvana da s pozornice velike njujorške sportske dvorane Madison Square Garden čestita Johnu 45. rođendan. Njezinu izvedbu Happy Birthday Mr. President u novinama su nazvali "seksom s predsjednikom ispred 40 milijuna TV gledatelja". Na rođendanu je snimljena u društvu oba brata, gotovo pritjerana uza zid njihovom pažnjom. Neposredno nakon tog rođendana nazvao ju je Lawford i rekao joj da se više nikada ne smije vidjeti s predsjednikom i da ga ni ne pokušava kontaktirati. Marilyn se osjetila iskorištenom, odbačenom kao u djetinjstvu, poniženom.

Mike Rothmiller, bivši detektiv odjela za organizirani kriminal losandželeske policije, objavio je prošle godine knjigu "Bombshell", koja još više osuđuje Kennedyjeve i u kojoj tvrdi da ima dokaze da je bila otrovana nakon žestoke svađe s Robertom na dan njezine smrti. LAPD i FBI uklonili su sve tragove Robertova dolaska u kuću nesretne glumice i afera je uspješno zataškana. Ono što je pronašao za vrijeme svojih istraga nije dosada objavio jer se bojao moćnog obiteljskog klana.

Uskoro će se navršiti točno 60 godina od tragične smrti Marilyn Monroe, pojavit će se još knjiga i dokumentaraca, a Kim Kardashian odlučila je na eventu Met Gala svijetu pokazati da je ona njezina prava nasljednica, po ljepoti, ženstvenosti, putenosti, neodoljivosti. Odluku da odjene povijesni artefakt holivudskog kostimografa Jeana Louisa koji se čuva u muzeju i nitko ga ne smije dirati, mnogi smatraju neukusnom, kontroverznom. Ta svjetlucava haljina-iluzija od sitnih kristalića boje puti u kojoj je Marilyn izgledala golo, samo posuta kristalima koji su se presijavaju pod svjetlom reflektora dok pjeva za predsjednika Kennedyja, bila je i posljednja večernja haljina koju je javno odjenula prije smrti. Kim je nabavila i šljokičastu crnu haljinu Normana Norella koju je Marilyn nosila nekoliko tjedan prije predsjednikovog rođendana, na dodjelu nagrade Golden Globe. Norella su svojevremeno zvali američkim Balenciagom i napravio joj je i haljinu za intimno vjenčanje s Millerom. Kim jedino nije uspjela nabaviti velike dijamantske naušnice koje je Marilyn nosila uz Norellovu haljinu. Navodno ih je glumici darovao Sinatra.

No, nije samo stvar u tome da se predmeti iz muzeja ne odijevaju bez obzira koliko to netko bio voljan platiti i zbog toga se patiti izgladnjivanjem. Uostalom, nakon nekoliko minuta tu haljinu je zamijenila replikom. Radi se o tome da je lijepa, hladna Kim te večeri dokazala da između njih dvije nema baš nikakve sličnosti. Ne samo po tome što je Marilyn bila 15 centimetara viša i puno uža u bokovima, a blond kosa joj je bolje pristajala, nego po tome što je bila posve prirodna, ljupka, otvorena, sa srcem na dlanu, što ju je i ubilo. Kim je maska, što je nesvjesno i pokazala prošle godine kad je na Met Gala došla prekrivena crnom tkaninom preko čitavog tijela i lica.

Supruga i kći glumičinog psihoterapeuta - one su Marilyn dobro poznavale jer ih je prihvatila kao bliske prijateljice kojima se može povjeriti - pokušavaju u spomenutom dokumentarnom filmu objasniti njezin allure, čime je tako plijenila. Marilyn je bila, objašnjavaju, u nekom prirođenom jedinstvu sa svojim tijelom. One to opisuju kao animalno svojstvo. Svaki njezin pokret je bio graciozan, recimo, kao u tigrice, posve nesvjesne sebe. Marilyn je tako hodala, tako okretala glavu, to se osjećalo u njezinu neusiljenom osmijehu, čak i kad je preglumljivala za neku ulogu. Tako je plesala i pjevala predsjedniku pred kamerama bez donjeg rublja, u haljini satkanoj od kristalića.

No, Kim se naučila braniti od uljeza, ona je snažna i ono malo ranjivosti što je imala, davno je potisnula i nadrasla. Naučila je da mora biti sfinga da bi preživjela reality svojeg života bez prave intime i izašla iz svega emotivno neokrnjena. Prvenstveno iz veze s narcisoidnim Kanye Westom, koji se sad najednom zove Ye. Mnogi su komentirali kako im je neshvatljivo da ta prebogata žena hoda sa 13 godina mlađim, žgoljavim komičarem koji uživa samog sebe podcjenjivati i ismijavati. No, Kim je točno znala da je Pete Davidson za nju lijek nakon Westa koji sebe shvaća isuviše ozbiljno, s tim neprestanim iskazivanjem grandioznosti i vjerovanja da je poseban, vredniji i važniji od drugih. West o samome sebi ponekad govori u trećem licu.

"Mislim da će jednom Kanye West značiti otprilike ono što danas znači Steve Jobs. Ja sam bez ikakve sumnje, ono, internetski Steve za urbani život, modu, kulturu", objasnio je West u intervjuu. S tim nije lako živjeti. S druge strane, Pete je odličan komičar iz emisije "Saturday Night Live", u kojoj se često i rado izruguje s Westom koji mu zaista nije u stanju uzvratiti, ma koliko se trudio. Napisao je i scenarij za film redatelja komedija Judda Apatowa "Kralj Staten Islanda", po svojoj životnoj priči. On i glumi glavni lik, najvećeg gubitnika tog radničkog kvarta i samog sebe toliko ismijava da ga moraš voljeti, čak i kad je oduran. Posve je izgubljen u svijetu oko sebe, živi s mamom, ne radi, a sestri koja mu objašnjava da mu vrijeme ubrzano prolazi uludo, uzvraća da joj je valjda jasno da mora neprestano pušiti travu da ga uspori. Staten Island, kvart na koji i oni iz New Jerseya gledaju s prezirom, kako je objasnio u filmu, a njihovo se smetište vidi iz svemira, doista je mjesto u kojem je odrastao i živio s majkom nakon što mu je otac vatrogasac poginuo nakon terorističkog napada 11. rujna. Kim je nedavno dobrohotno izjavila da joj se Staten Island jako sviđa. Pete je imao puno problema s mentalnim zdravljem i drogom sve dok se nije pronašao. U filmu objašnjava svojoj djevojci da mora ostati na antidepresivima da ne bi prebrzo doživio orgazam - on to ne kaže tako pristojno - jer bi inače ona morala na antidepresive. A sestri poručuje da samo prihvati svojeg brata čudaka koji je neprestano sramoti na tulumima jer čitavu večer sjedi sam u kutu. Neki plešu, a on je onaj tip iz kuta.

U stvarnom životu, s Kim, on više ne sjedi u kutu, a ona, koja inače na crvenom tepihu i zabavama gotovo nikad ne pomakne niti jedan mišić lica, sad se često zna nasmijati na ono što joj on šapne s osmijehom. Njena maska počela se otapati. S uvidom u njihove živote koje nam nude internet i filmovi, rekla bih da je Kim pogriješila kad je pokušala uskrsnuti Marilyn 60 godina nakon njezine smrti. Kim nikada neće biti Marilyn. No, s Peteom, koji je rekao da mu je drago što je bio pozvan na Met Gala jer sada svima može mirno reći da je bio u muzeju, nije pogriješila. Konačno se dobro provodi.

