Najljepša trudnica na plaži! Maja Šuput pozirala u Dubaiju, a komentari ne prestaju stizati

Iako je u Hrvatskoj na snazi lockdown kao mjera suzbijanja koronavirusa, nekima ne predstavlja problem uz određene ispunjene uvjete otputovati na željenu destinaciju izvan Lijepe naše, pa čak i kontinenta. Na isto se odlučila i pjevačica Maja Šuput, koja je pratiteljima otkrila kako je početkom prosinca sa suprugom Nenadom Tatarinom otputovala u Dubai.

- Vitamin D za dobro jutro - napisala je uz fotografiju s plaže trudna pjevačica, a komplimenti ispod nje su se počeli nizati.

"Lijepa", "Divna", "Debela, savršeno ti stoji trbuščić", "Majo prekrasna si trudnica", samo su neki od komentara ispod fotografije s plaže.

Maja je prije nekoliko dana podijelila fotografiju iz Firenze, koja je gotovo prazan zbog strogih epidemioloških mjera uvedenih zbog velikog broj zaraženih i umrlih koje je Italija pretrpjela u pandemiji.

Pjevačica će uskoro postati majka malenog dječaka.

- Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku. - rekla nam je nedavno Maja.

https://www.youtube.com/watch?v=0qLhwZYP-as&feature=emb_title&ab_channel=Ve%C4%8Dernjilist