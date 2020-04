Nadia prelomila u suzama: 'Zašto si Luka, rekao to pred kamerama?'

Ispočetka je sve izgledalo kao bajka. Nisu skidali osmijeh s lica, a na medenom mjesecu ni ruke jedan s drugog. Međutim, za Nadiu Amić i Luku Budaka, par u showu "Brak na prvu", stvari su se opako promijenile.

Luka je bio već prije priznao da se zaljubio, a seksualna privlačnost bila je očita i obostrana.

Odmakom vremena, sve više problema je dolazilo na vidjelo, a oni su se poglavito ticali komunikacije. Tako je, piše RTL, Luka rekao da smatra kako ga Nadia uopće ne doživljava, a ona ne vidi problem i optužuje Luku da pretjeruje.

Par više ne spava u istom krevetu te se sve češće svađaju. Luka želi poboljšati njihov odnos, ali Nadia to izbjegava i zbog toga ih je odlučila posjetiti ekspertica Ita Štefanek. Ona je stava da paru treba podrška te je odmah po ulasku u stan shvatila kako im nedostaje bliskosti. Njezino prvo pitanje je bilo logično - što ima novo kod njih?

- Ona je ujutro radila, ja sam slobodu i vrijeme uložio da pospremim malo. Ona dođe doma i onda nema toliko stresa i brige i legne i opusti se - odgovorio joj je Luka dodavši da se on trudi više od svoje supruge, a to se Nadiji nije svidjelo.

- Zašto si Luka, rekao to pred kamerama? Da ti smeta što ja idem raditi, što si želim osigurati egzistenciju? Zašto si to, Luka, napravio? - suprostavila se Nadia i zaplakala te pokušala objasniti kako dugo živi sama i da se to ne može promijeniti preko noći.

Podsjetimo,prošli tjedan par koji je napustio show bili su Gordana Marelli i Dejan Vukobratović, a zbog cijele afere o njenoj tajnoj vezi s Adamom Kromerom koju su fanovi razotrkili kopajući po društvenim mrežama, Gordana se o tome odlučila oglasiti nakon izlaska iz showa.

Za kraj Gordana je otišla s Dejanom u teretanu jer mu je to dugo obećavala. Pričajući pred kamerama Dejan je rekao kako je Goga predložila da jedan tjedan ona ide s Adamom u teretanu, a drugi tjedan da on ide s Adamom u teretanu. Goga je pak konačno ispričala što misli o Adamu i što ih je zbližilo.

- Što se tiče nekakvih životnih navika i razmišljanja, mogu sigurno reći da je Adam kompatibilniji sa mnom. Adam i ja smo tu užasno slični, Adam isto trenira u svom životu i mi smo se tu pronašli. Super nam je trenirati zajedno, super nam je popiti kavu. S njim mogu najnormalnije pričati, ne moram ništa objašnjavati, pojašnjavati i ništa nisam krivo shvaćena. Koje olakšanje! – rekla je Goga za RTL. U jednoj od emisija i Adam je svojoj supruzi Nikolini priznao da ide na kave s Gogom i tvrdio je kako se među njima ništa ne događa.

Gledatelji su uvjereni kako se među njima ipak nešto dogodilo jer su ih primijetili zajedno i o tome su pisali na društvenim mrežama. Neki tvrde kako ovaj par očekuje i prinovu.