Mrle: Rekli su nam kako smo previše obučeni i kako se na Euroviziji ne treba skrivati ništa

Let 3 nedavno je objavio spot za pjesmu "Mama ŠČ!" s kojom će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji ovog svibnja u Liverpoolu. Redatelj ovog spota je Radoslav Jovanov Gonzo. - Njime se pokazuje koliko je bitna antiratna poruka na njihov, naš pravi i jedini način. Ono što ne znaju ljudi po Europi i BBC-u je da su oni jaki koncertni bend s dugačkom tradicijom performansa i u teatru i na koncertima te da nisu nastali samo zbog Eurosonga - objasnio je Gonzo uoči premijere spota. Dečki iz Leta 3 pjesmu će pjevati na hrvatskom i nisu ni razmatrali opciju da pjevaju ne engleskom.

U intervju koji su dali za Dubrovački dnevnik ispričali su koliko će se nastup na Euroviziji razlikovati od onog na Dori i kako ćete predočiti publici koja ne govori hrvatski poruku koju žele poslati ovom pjesmom? - Ne razmišljamo o tome jer je glazba jedan univerzalni kod komunikacije, a ova pjesma to ima u sebi. Same reakcije, pa i brojke pregleda i preslušavanja, ako su te brojke mjerilo, idu nam u korist. To nas veseli. Dat ćemo sve od sebe kako bismo tamo, u uvjetima koje ćemo imati, jer - hej, mi idemo u Liverpool na Eurosong, napravili najbolje što možemo. Ako nam to pođe za rukom, rezultat neće izostati - rekao je Zoran Prodanović Prlja iz Leta 3.

Nakon njihovog nastupa na Dori spominjalo se kako bi BBC mogao zahtijevati određene promjene kada su u pitanju kostimi koje dečki iz benda nose jer možda razotkrivaju previše. Damir Martinović Mrle na svoj način se osvrnuo na to i odgovorio na pitanje ima li BBC nekih zahtijeva i zabrana kada je scenski nastup u pitanju.

- Rekli su nam kako smo previše obučeni, a kako se na Euroviziji ne treba skrivati ništa. Oni su nam rekli kako su ipak jedna otvorena televizija za takve stvari, kako nisu toliko klaustrofobični i homofobični, nego kako tamo treba pokazati jaja. Rekli su nam – nemojte nositi gaće, nismo mi tako konzervativna sredina, kod nas se pokazuju jaja. To je nama osjećaj kao da idemo doma. - odgovorio je Mrle.

