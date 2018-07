Motovunski trg zadnjeg dana festivala postaje veliki plesni podij

Postoji grad u kojem je teže izaći iz kluba nego ući u njega. Tako je lako uroniti u prostore, zvukove i mnoštvo, a ondje je dovoljno publike koja to zna cijeniti. Uz brojne posebnosti, Berlin, grad partner ovogodišnjeg Motovun Film Festivala, diči se i svojom scenom elektroničke glazbe, koja se razvija već gotovo 30 godina, do te mjere da taj grad bez dvojbe možemo nazvati techno prijestolnicom. Zabave ponekad traju danima, a klubovi, od legendarnog Tresora do danas najpopularnijeg Berghaina u kojem se čeka satima na ulaz, privlače partijanere iz cijelog svijeta.

U takvom ambijentu živi i djeluje Ian Pooley, jedan od najpoznatijih house producenata u svijetu, koji će nam u subotu, 28. srpnja, na zatvaranju MFF-a dočarati duh najboljih berlinskih klubova. Motovunski trg te će se noći u pretvoriti u veliki plesni podij. Dva desetljeća Pooleyjeve plodonosne karijere, nastupi diljem svijeta te bezbrojna vlastita izdanja, kao i remixevi za izvođače poput Daft Punka, Deee-Lite i Carla Coxa, jamče pravu plesnu magiju u srednjovjekovnom ambijentu Trga Andree Antica. I nakon svih ovih godina vrlo cijenjen među publikom, Pooley stalno donosi svježe materijale obogaćujući svoj zvuk novim trendovima.

Pult će u Motovunu dijeliti s prijateljem Felverom, pionirom domaće elektroničke scene, koji njome vlada već više od 25 godina. Osim Pooleyja, s kojim je nastupao nebrojeno puta, Felver je duboko povezan s berlinskom scenom kroz suradnju s brojnim DJ-evima, a posebno s Dixonom, koji se redovito nalazi na samom vrhu ljestvica najboljih DJ-eva u svijetu. Njih su dvojica upravo na tragu berlinskih zabava pokrenuli u Zagrebu cijenjene i vrlo posjećene Stereotip partyje, pa i ne čudi da je Felver jedan od najdugovječnijih i najomiljenijih domaćih DJ-eva. Ova berlinsko-hrvatska simbioza iskusnih glazbenih znalaca stoga jamči odličan provod do ranog jutra na motovunskom brdu.