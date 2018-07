Modnu blogericu Isabellu Rakonić ovog ljeta ništa ne sprječava u ljetnim aktivnostima

Stiglo je mnogima najdraže godišnje doba koje sa sobom donosi mnogobrojne pustolovine. Za nove ljetne avanture spremna je i Isabella Rakonić, poznata modna i beauty blogerica, koja će ovoga ljeta na osobit način uživati u ljetnim aktivnostima zahvaljujući Dailies Total 1 jednodnevnim kontaktnim lećama koje joj pružaju iznimnu udobnost tijekom cijeloga dana.

"Oduvijek sam se veselila ljetu i odlascima na plažu. Međutim, poteškoće su mi prethodnih godina zadavale moje dioptrijske naočale koje su me često znale sputavati u mojim najdražim morskim aktivnostima. Igranje odbojke na plaži s naočalama bilo je riskantno zbog potencijalnog pada i udarca lopte pri čemu bi došlo do njihovog oštećenja, a to bi značilo i novi trošak. Inače, velika sam ljubiteljica ronjenja, ali sam uvijek zbog svoje dioptrije bila spriječena uživati u ljepotama morskih dubina. Ipak, ovo ljeto mogu uživati u svim aktivnostima jer s novim jednodnevnim kontaktnim lećama Dailies Total 1 ne propuštam važno, a sada svoje ljetne modne kombinacije mogu uskladiti sa sunčanim naočalama. Uz to, igranje odbojke i ronjenje postali su moja svakodnevica i uživam u svakome trenutku“, poručila je Isabella Rakonić

Dailies Total 1 leće zahvaljujući svojoj svilenkasto-glatkoj površini smanjuju iritaciju nježnog tkiva oka i zbog toga pružaju iznimnu udobnost od jutra do večeri. Leće su namijenjene cjelodnevnom nošenju, a navečer se bacaju, te drugi dan uzima drugi, sterilni par leća.

Uz Dailies Total 1 kontaktne leće nije vam potrebna otopina za čuvanje, čišćenje i dezinfekciju, također s ovim jednodnevnim kontaktnim lećama možete zaboraviti na osjećaj suhih očiju, nelagode i peckanja u očima. Zahvaljujući Dailies Total 1 osjećat ćete se jednako dobro na kraju kao i na početku dana.

"Uživanje na plaži nikada nije bilo lakše. Zbog jednodnevnih kontaktnih leća, svaka ljetna aktivnost postaje sigurnija jer više nema opasnosti od oštećenja naočala ili ozljeda. Također, do sada sam znala koristiti različite leće koje nemaju dodatno ovlaživanje, te su znale žuljati. Sada je moja ljetna rutina postala tako jednostavna jer leće navečer skinem i bacim, a ujutro samo uzmem novi par. Od sada na plažu idem sigurno i bezbrižno i s ovim lećama ne propuštam važno,“ zaključila je blogerica Isabella.