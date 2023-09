Mnogima najljepša glumica svih vremena rijetko se pojavljuje u javnosti, a za to ima tužan razlog

Legendarna glumica Kim Basinger (69) nakon dugo vremena pojavila se u javnosti. Mnoge je razveselila vijest da će se Basinger pojaviti na crvenom tepihu prvi put nakon čak četiri godine. Zbog toga je sada fotografi prate u stopu a ovaj put su je uhvatili u ležernoj kombinaciji. Obavljala je neke obaveze, a kako bi se sakrila od znatiželjnih pogleda na sebi je imala veliki šešir i tamne sunčane naočale. No, kako ovo nije pri put da nosi taj šešir, brzo su je ulovili paparazzi.

Kim je ranije objasnila zašto je danas rijetko viđamo. Naime, otkrila je da se bori s agorafobijom što je strah od boravka na otvorenim mjestima ili u situacijama koje bi mogle izazvati paniku i osjećaj zarobljenosti, bespomoćnosti ili posramljenosti.

"Kao da se nešto potpuno zatvori u vama i morate sve ponovno učiti. Stalno su vam usta suha, tresete se i cijelo ste vrijeme iscrpljeni", podijelila je i da je imala napadaj panike kada je išla u kupovinu.

"Bio je to moj dućan u susjedstvu, košara mi je bila gotovo puna, a nešto me stvarno svladalo na takav način da nisam mogla disati. Ostavila sam je nasred dućana i otišla u auto i nakon toga nisam vozila šest ili sedam mjeseci", rekla je.

Glumica bi se, kako pišu strani mediji, trebala pojaviti na dobrotvornoj akciji prikupljanja sredstava za udruga "Posljednja prilika za životinje" 14. listopada na Beverly Hillsu u hotelu Beverly Hilton.

Inače, Kim je po mnogima najljepša Bond djevojka, bila je seks - simbol, a jedna od kultnih filmskih scena je ona iz iz filma ‘9 i pol tjedana’ u kojoj se ona i Mickey Rourke prepuštaju strastima. Od srednjoškolskih dana bilo je jasno kako je čeka blistava karijera ili u modnom ili glumačkom svijetu. Sa samo šesnaest godina pobijedila je na Miss Junior natjecanju izvodeći pjesmu ‘Wouldn’t It Be Loverly’ iz mjuzikla "My Fair Lady", a ta izvedba je iznenadila njezine vršnjake iz škole koji su je uvijek smatrali povučenom.

Nakon izbora modni lovci na talente primijetili su ovu ljepoticu iz Athensa u Georgiji i uskoro je potpisala ugovor s modnom agencijom Ford. Njezini roditelji nadali su se kako će joj preseljenje u New York i rad u modnoj industriji pomoći da postane odvažnija i manje sramežljiva, ali Kim je i dalje bila plaha i dosta preplašena. Moda joj je bila zabavna, ali gluma je bila njezina velika ljubav i između snimanja editorijala i odlazaka na modne piste pohađala je i glumačku školu. U New Yorku je upoznala glumca Dalea Robinetta s kojim se preselila u Los Angeles koji je bio centar filmske industrije u dva tjedna nakon preseljenja dobila je ulogu u seriji ‘Starsky i Hutch'.

Na početku karijere imala je i dobrih i loših uloga, a uloga u filmu ‘Hard Country’ nije joj osigurala dobre kritike, ali joj ej donijela sreću u ljubavi jer je tada upoznala prvog supruga, vizažista Rona Snydera. U tom periodu počinju njezini veliki problemi s napadajima panike te i dalje ima manjak samopouzdanja iako joj se nude brojne uloge. Ron za to putuje s njom na sva snimanja kako bi joj bio podrška i bio je uz nju kad je prihvatila 1983. ulogu Bondove djevojke u nastavku "Nikad ne reci nikad", uslijedila je nakon toga naslovnica Playboya i novi filma "9 i pol tjedana" kojim je zapečatila svoju poziciju među najtraženijim glumicama Hollywooda. Unatoč svim uspjesima Kim je i dalje bila duboko nesigurna u sebe, a nakon razvoda od Rona imala je nekoliko veze, a na audiciji za ‘Muškarac za ženidbu’ upoznala je Aleca Baldwina za kojeg se uskoro udaje i postaju roditelji kćeri Ireland.

Ovaj brak je okončan 2001. godine, a već dugo prije toga bio je na rubu pucanja zbog Alecovog temperamenta i teških psihičkih stanja s kojima se Kim borila otkako je došla u Hollywood.

