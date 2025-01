Mlada glumica ljubav prema glumi razvila je kao djevojčica, a danas je gledamo u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti'

Dio mlade glumačke postave serije "Sjene prošlosti" jest i Lana Knafelj koja glumi mladu Anu za koju kaže da je dobrodušna, mirna i povodljiva osoba kao i da joj je jako stalo do njenih prijateljica.

- Ona će učiniti sve za svoje prijateljice čak i kada je svjesna da takvi postupci nisu ispravni i da bi mogli nekoga povrijediti. Nema se snage izboriti za sebe i suprotstaviti svojim prijateljicama. Vidi što smjeraju i svjesna je što su učinile i što su spremne učiniti, ali odlučuje šutjeti i slijediti ih. Dopušta da je ponekad omalovažavaju i često prelazi preko toga, ali bez obzira na to uvijek im je spremna pomoći. U njoj se budi strah kada im se pokuša suprotstaviti i zna da u toj borbi ne može pobijediti - opisuje Lana i dodaje da između nje privatno i lika koji igra ima nekih sličnosti.

- Mladoj Ani, kao i meni, jako je stalo do prijatelja i smatram da su oni jako važan dio života. Često se nađem u situaciji da ne želim reći svoje mišljenje zbog straha kako će drugi reagirati. Bilo je situacija u životu kada sam puno toga mogla promijeniti da nisam šutjela. Mlada Ana me naučila da se puno toga može promijeniti ako imaš hrabrosti reći što misliš i izboriti kako za druge tako i za sebe - ističe mlada glumica te dodaje da joj je najizazovnije bilo glumiti emocije. Lana seriju ne prati na televiziji, štoviše kaže da je izbjegava.

- Samokritična sam i smatram da uvijek mogu bolje. Nastojim što bolje napraviti ono što se od mene traži i što bolje prikazati lik mlade Ane - kaže, ali dodaje da još uvijek nije svjesna da se njezino lice vrti na televiziji. Od malih nogu razvila je ljubav prema glumi.

- Jako dugo nisam imala hrabrosti vidjeti je li to za mene. Glumom sam se krenula baviti u drugom razredu srednje škole kada sam konačno skupila hrabrosti i odlučila probati. Dramska grupa u koju sam se upisala je bila nevjerojatna, ekipa je bila jako draga i svi su me odmah prihvatili, brzo sam se osjećala kao da se znamo godinama. Opustila sam se i zavoljela sam glumu, a posebna podrška vezano uz glumu je prijatelj kojeg sam upoznala prvog dana i podrška mi je dan-danas. Od dana kad sam se počela baviti glumom želja mi je bila glumiti u nekoj televizijskoj seriji ili filmu i bila sam presretna kada sam saznala da će se to i ostvariti - kaže te dodaje da joj je mlada Ana prva televizijska uloga. Osim glume, Lana je studentica i na Zdravstvenom veleučilištu na smjeru medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

- Jako dugo nisam znala koji fakultet odabrati i da li ga uopće odabrati ili pauzirati godinu dok ne odlučim čime bi se u životu htjela baviti. Na kraju sam stavila taj smjer zato što sam znala gdje ću s tom strukom poslije moći raditi, a kako sam završila srednju školu za laboratorijskog tehničara, znala sam kako će taj posao kasnije izgledati. Istina je da još uvijek nisam sto posto sigurna je li to pravi izbor, ali odlučila sam krenuti s tim i vidjeti kuda će me život odvesti - priča glumica koja slobodno vrijeme voli provesti s prijateljima ili uz neki film, seriju ili predstavu.