Miša Grof srpskim medijima otkrio što sve posjeduje: Kuću u centru grada, 18 stanova, grobnicu koja vrijedi 500.000 eura

Zadnjih nekoliko dana mediji u Srbiji pisali su o odnosu Miše Grofa i njegove nevjeste Nikoline Pišek Ristović, a otac pokojnog Vidoja Ristovića dao je i intervju u kojem nije našao puno lijepih riječi za Nikolinu, te je između ostalog rekao da je bolesna i da joj je bitno samo završi kuću u Zagrebu i govorio je o novcima koje je davao sinu i snahi te se dotaknuo i podjele imovine nakon sinove smrti.

Ristović je nakon toga, navode, kazala kako razumije Viktora, te da mu je bol pomutila razum i da se srami zbog njega. U medijima je objavljena i njezina izjava nakon što je Miša Grof dao intervju za Republiku.

Miša je nakon toga, navodno, dodatno nagazio na Nikolinu nazvavši je budalom, a onda je otkrio i što sve posjeduje kako bi dokazao da udovica njegova sina nema pravo ništa naslijediti - po njegovom mišljenju.

- Ona ne može dijeliti moju imovinu! Kako će ona dijeliti moju djedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom djedu i vraćeno je meni. Naslijedio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju koja vrijedi pola milijuna eura. I sada, kako bi ona mogla dijeliti sa mnom imovinu moga djeda i oca, moje majka? Što će ona dijeliti, ja ništa ne razumijem?! Sve se vodi na mene - kazao je Miša u izjavi za srpske medije te dodao:

- Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću ih povijesnom muzeju. Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on volio ona nosi u Hrvatsku ili da razvlači ovdje i prodaje ih. On ih je volio i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim - zaključio je.

Podsjetimo, istupe oca svog preminulog supruga Vidoja prokomentirala je i sama Nikolina.

– Sa žaljenjem razumijem oca kojemu je bol pomutila razum. Sramim se umjesto njega. Žao mi je što ni u ovim trenucima ne poštuje dostojanstvo obitelji i svog pokojnog sina niti svoje osobno dostojanstvo. Mogao bi Viktor pokušati biti dobar deda za obje svoje unuke. Od njega ne očekujem ništa osim da ispoštuje zakon koji je vrlo jasan. Ovo što on radi nije samo pitanje kršenja zakona nego i dobrog odgoja i elementarnih civilizacijskih normi – zaključila je.

