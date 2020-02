Miro na početku večeri domaćici Danijeli odmah zamjerio jednu stvar

U današnjoj epizodi „Večere za 5 na selu“ kuhala je ugostiteljica Gordana Lozo, kojoj je bio cilj nadmašiti 28 bodova jučerašnjeg natjecatelja Ivana. Samozatajna Gordana dolazi iz Poljica, a za svoje goste pripremila je jelovnik koji se sastoji pod predjela imena Domaći zagrljaj, glavnog jela Svinja u zagrljaju vitamina C i deserta Narančasta poslastica za oči.

Na putu prema Gordani glavnu je riječ u kombiju vodila Zlata. „Mislim da će domaćica biti dobro raspoložena, jučer je bila malo pod stresom, a valjda će se danas okuražiti“, rekla je i svi su se složili s njom da prvi dan svi imaju najveću tremu. „Ivanu je bilo najgore, a Gordani će već biti bolje“, nastavila je Zlata i potom su nagađali što mi moglo biti na jelovniku. Uskoro su došli pred Gordaninu kuću, gdje ih je dočekala domaćica s aperitivom, domaćom višnjevačom. „Vidim da je vesela i nastoji biti komunikativnija nego jučer“, komentirao je Ivan, a Mijo je odmah imao zamjerku: „Rakija ti je trunku tanka.“ Gostima je bilo hladno pa su govorili domaćici kako bi trebali ući u kuću. „Na prvi dojam kao da joj nisu sve ovce na broju“, rekao je Mijo, a Zlata dodala: „Meni je nekako izgledala uplašeno.“

Uskoro je domaćica otišla u kuhinju narezati kruh i potom je poslužila predjelo. „Bilo mi je dosta suho“, komentirala je Zlata, Mijo dodao: „Moraš voditi računa da je to hladna plata“, a nije im se svidjelo i to što je na tanjuru bila francuska salata jer to nije autohtono jelo. Potom se Zlata ispričala domaćici što gotovo ništa nije pojela zato što to ne smije jesti. „Nisi ti kriva što ja imam problema“, pravdala se domaćici. „Nisam ja kriva što si ti stara“, uzvratila joj je Gordana.

Nakon toga Zlata je zamolila domaćicu da donese nešto konkretno na stol i nasmijala sve prisutne, a Gordana je potom donijela glavno jelo u loncu. „Kad ste na obiteljskom ručku, ne servira majka svakome, već svatko uzme sebi i zato svaka čast na tome“, rekla je Danijela, no Ivan bi više volio da je bilo posluženo na tanjuru. „Jelo je stvarno bilo ukusno, osim svinjetine koja je bila malo prekuhana“, rekao je Mijo, a s njim se složila Zlata i dodala: „Oni su mi uštipci neki nedorečeni, ne znamo što je umjetnik time htio reći.“

Na red je došao desert, a Zlata i Mijo su nastavili prigovarati o ustrašenoj domaćici i atmosferi koja im se nikako nije svidjela. „Sve skupa mi je bilo nekako tužno“, rekla je Zlata, a Danijela je komentirala kako misli da je ipak riječ o tome da je domaćica bila umorna. „Ovo je kolač naše mladosti“, rekao je Mijo, a Ivan dodao: „Desert je jestiv, ali nisam oduševljen.“ Kao iznenađenje došao je Gordanin poznanik, guslar Ivan. „Mijo i ja smo se nasmijali, malo više pažnje obratili na riječi, a Zlata i Ivan bili su kao drvene Marije“, komentirala je Danijela. Gosti su ubrzo počeli s ocjenjivanjem. Ivan je dao četvorku jer mu pršut nije bio dobar, uštipci su bili sirovi, Zlata je dala ocjenu šest zbog ukočene atmosfere, Danijela je dala desetku bez obzira na atmosferu, važnija su joj bila ukusna jela, a Mijo se odlučio za osmicu također zbog loše atmosfere.

Drugi dan natjecanja Gordana je izjednačena s Ivanom, a kako će sutra kuhati najmlađa kandidatkinja Danijela - ne propustite pogledati u novom nastavku kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ u 20 sati na RTL-u!