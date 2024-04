Minimalizam, jednostavnost i čiste konture odlike su novog domaćeg brenda outdoor namještaja

Hrvatska ima vrhunsku sirovinu te brojne talentirane dizajnere pa ne čudi da su se na domaćoj sceni pojavila imena u industriji proizvodnje namještaja. No nije riječ o priči koja traje tek nekoliko godina, već nekoliko desetljeća, a domaća imena naveliko su poznata i izvan granica Hrvatske. Krajem prošle godine priliku da se upoznamo s vrhunskim domaćim dizajnom dobili smo kroz dokumentarni serijal ''Moderna vremena'' koji je objedinio 70 godina razvoja hrvatskog dizajna (od 1950. do 2023. godine) te nam dao uvid u bogatu i dugu povijest, a nastao je upravo iz ljubavi prema kolekcionarskom namještaju i rasvjetnim tijelima iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća.

Ono što je sjajno objašnjeno kroz emisiju je zlatno doba dizajna kada su vladali kreativci poput Bernarda Bernardija, Vjenceslava Richtera i Brune Planinšeka, ali i jaka proizvodnja koja je zbog brojnih čimbenika stala, a kada nema proizvodnje, onda nema ni dizajna. No pozitivne promjene počele su se dešavati od 2005. godine pa sve do danas kada su domaći dizajneri ponovno stupili na scenu i dokazali kako Hrvatska ima puno više od sirovine koja se izvozi, već da je riječ o sjajnim dizajnerskim imenima koja su svojim vrhunskim radovima osvojili svjetsku publiku, a radovi su izlagani na brojnim festivalima i sajmovima. Primjerice, prije nekoliko godina, za vrijeme posjeta New Yorku, upravo sam jedan produkt domaćeg dizajna vidio uz bok najboljem danskom i talijanskom namještaju - legendarna Prostorijina fotelja s metalnim nogama, drvenim rukohvatima i tapeciranim sjedištem koju je dizajnirao Numen bila je prava zvijezda izloga. Upravo je Prostoria digla svojevrsnu revoluciju na hrvatskom dizajnerskom nebu te su u više od desetljeća postigli golemi uspjeh na domaćem i svjetskom tržištu - u njihovoj sofi sjedi francuski premijer, opremili su Starbucks u Milanu, urede Microsofta te hotele od Finske do Singapura.

Uz Prostoriju na domaćem tržištu postoji niz novih i mladih brendova koji proizvode vrhunski namještaj. Dizajnerski kolektiv Grupa nanizao je brojne sjajne proizvode, od kojih treba istaknuti Arigato i sve njegove verzije koji je postao zaštitni znak brojih domaćih i inozemnih interijera. Milla & Milli proizvodi komade namještaja od najkvalitetnijeg hrvatskog masivnog drva s ekološkim certifikatom FSC ®, a svakako trebamo spomenuti i Nunc koji svoju proizvodnju ima u Đakovu. Slavonski brend Nunc ime je koje je prepoznato ne samo u regiji, nego i šire. Ovaj brend namještaja lansiran je početkom 2019. godine, a karakteriziraju ga kolekcije koje su praktične i funkcionalne za dom, poslovne prostore i hotelsko-ugostiteljske interijere. Namještaj se proizvodi u manjim serijama, od hrvatske sirovine, a sama proizvodnja se odvija u Hrvatskoj.

Jedno takvo ime na domaćoj dizajnerskoj sceni je novi hrvatski brend outdoor namještaja Conture. Minimalizam, jednostavnost i čiste konture koje će se odlično uklopiti u okoliš uz kreativnost domaćih dizajnera i lokalnih proizvođača na domaću scenu. Conture je mjesto gdje se slavi kreativnost, njeguje održivost i podupire lokalna izvrsnost u dizajnu, proizvedenom prema najvišim standardima.

Početak ovih pozitivnih promjena na domaćem dizajnerskom nebu potaknulo je nekoliko dizajnera koji su uvidjeli da se umjesto da izvozimo svoju sirovinu trebamo okrenuti dizajniranju vrhunskih proizvoda koji će pokrenuti razvoj dizajna te tako stvoriti podlogu za okretanje prema vanjskim tržištima. Jer, umjesto izvoza sirovine, dobivamo namještaj koji dobiva dodanu vrijednost jer potencijal je golem, a uz ova sjajna dizajnerska imena i brendove jasno je da se možemo okretati i svjetskom tržištu.