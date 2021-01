Mikulić nakon što je progovorila o uznemiravanju: 'Najpametnije je ne istupati jer samo možete pojest g**no'

Glumica Marijana Mikulić koja se osvrnula na seksualno zlostavljanje na radnom mjestu, tema od koje u posljednje vrijeme cijela regija ima grč u želucu i to posebno nakon što je glumica Milena Radulović javno progovorila i optužila filmskog redatelja, producenta i glumca Miroslava Miku Aleksića za silovanje, na Instagramu je skrenula pozornost na reakcije nakon što je odlučila progovoriti o situaciji u Hrvatskoj.

- Ovako ja to nekako mislim. Usudiš se nesto reći, javno istupiti u ime neke ideje, neke inicijative, budeš štreber, pripremiš se, vadiš činjenice, podatke, složiš si kratku izjavu nabijenu nizom podataka da nemaju što izrezati - započela je Mikulić koja je u prijašnjim objavama opisala kako je u pojedinim situacijama prekidala snimanje kada bi kolega prešao mjeru te bi onda doživjela ismijavanje na setu.

Foto: Instagram

- Oni ti stave prilog neki brljav, u offu prepričaju podatke koje si ti vrijedno vadio u vrijeme koje nemaš, čak i zaključak koji si rekao iskoriste kao svoj. Onda te još napadnu jer si pokazao nezadovoljstvo. Ja vam mislim da je najpametnije ne istupati u ime nikakvih zajedničkih ideja i dobra, jer samo možete pojest go**o Svi su hrabri i svi vas bodre iz sjene, bravo bravo, samo tako A na najmanje pokazivanje zuba vas pojedu, naživo - poručila je rezignirano u objavi Mikulić.

Podsjetimo, progovorila je o tome s čime se sreću glumice na radnom mjestu.

- Što je s nama koje nisu htjele da ih se dira ni milimetra više nego je potrebno, koje smo prekidale snimanje kada kolega pređe mjeru, pa doživjele zgražanje i kolega i cijelog seta jer pretjerujemo. Po čijim mjerilima? Tko to ima pravo odrediti što je MENI pređena mjera?! Što je s nama koje smo djeci unatoč, braku unatoč, uvijek došle s naučenim tekstom, ofarbanom kosom, oprane, spremne, i trpjele kolege koje kasne, bazde, bezobrazni su, ne znaju tekst, razbijaju setove.. ali se snima, proba, dok ON ne da svoj maksimum. Jer je svaki taj ON valjda nešto toliko posebno da se to sve mora trpjeti, bez njega se ne može - stoji u dijelu objave.

Foto: Instagram

- Nije nas nitko doslovno silovao, ali dragi moji, sve su to silovanja svoje vrste, zlostavljanja koja ostavljaju duboke rane i ožiljke, stvaraju kočnice kojih se teško riješiti. Kada znaš da nešto nije u redu, i kažeš to, ali zauzvrat ne da ne dobiješ zaštitu i podršku, nego te se u najboljem slučaju ignorira. A češće te se stigmatizira kao puritanku, konzervu, onu koja ne zna kako to ide u „tom našem svijetu“- kazala je.