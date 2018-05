Meghan se oduvijek probijala preko kreveta riđokosih muškaraca

Poslije vjenčanja princa Harryja i glumice Meghan Markle, koje će se dogoditi 19. svibnja u kapeli sv. Georgea u Windsoru, monarhija će se promijeniti, a oni će biti snažan par – tako barem tvrdi biograf buduće princeze Andrew Morton.

Otkako je javnost saznala za njihovu romansu prije dvije godine, ne prestaju teške i ružne optužbe na račun zgodne 36-godišnje Amerikanke, i to najviše sa strane njezine obitelji. Doduše neki članovi kraljevske obitelji ne gledaju blagonaklono na njezine seksi scene u popularnim serijama ‘Suits’ i ‘Beverly Hills 90210’, kao i činjenica da je dvije godine bila u braku s producentom Trevorom Engelsonom, no te ‘mrlje’ iz prošlosti budućoj princezi zacijelo ne zadaju toliku glavobolju kao nesređeni odnosi i drame u njezinoj obitelji. Naime, njezina polusestra Samantha Grant prošle godine žalila se u medijima da Meghan nije pomogla ni ocu, majci ni bratu koji su bankrotirali, i da je zanimaju samo slava i moć.



– Ona je narcisoidna i sebična. Oduvijek se probijala preko kreveta. Uz to, pali se na riđokose muškarce, skuplja ih kao trofeje – rekla je Grant. Dodala je kako ne želi dati ni novčića svojim nećacima, i da s obitelji ne razgovara otkako su njezina majka i otac financijski uništeni. Teškim optužbama priključio se i njezin problematični polubrat Thomas Markle koji je svojoj partnerici Darlene Blount prislonio pištolj na glavu, a iz zatvora se izvukao jer mu je bivša žena platila jamčevinu. Naime, magazin In Touch čuva pismo koje je Thomas Markle napisao princu Harryju i u kojem mu poručuje da mu nije kasno otkazati vjenčanje s Meghan, jer u suprotnom to će biti najveća pogreška u povijesti kraljevskih vjenčanja.

Očito je da Meghan nije prava žena za tebe. Prinče Harry, zbunjen sam što vi ne vidite ono što vidi cijeli svijet. Meghanin pokušaj da se ponaša poput princeze i više je nego loš. Kakva moraš biti osoba da na vlastito vjenčanje ne pozoveš svog oca, kojeg si, usputno rečeno, dovela do bankrota dok se on trudio pomoći ti da postaneš glumicom? A sada ga je zaboravila i ostavila bez ičega. Umjesto svoje obitelji na vjenčanje poziva potpune strance. Tko to radi?! Vi i kraljevska obitelj trebali biste okončati ovu lažnu bajkovitu priču prije nego što to bude prekasno – napisao je.



Polusestru je optužio da se trudi biti poput princeze Diane svojim humanitarnim radom, a zapravo obitelji ne pomaže ništa. Osim toga tvrdi da je ovo njezina životna uloga. Upućeni tvrde da ove ružne opaske na račun buduće princeze neće narušiti sklad s princem Harryjem, ponajviše zbog Thomasove problematične prošlosti. A ako je suditi po izjavama u televizijskom intervjuu kojeg je kraljevski par dao BBC-ju prošle godine, njihovu ljubavnu sreću ništa ne može pomutiti.

– Zaljubili smo se toliko brzo da je to dokaz da su nam i zvijezde bile naklonjene – rekao je Harry. Progovorio je i kako je zaprosio 36-godišnju odabranicu, i to tijekom večere u palači Kensington dok su jeli pečenu piletinu.

– Bilo je nevjerojatno iznenađenje. Tako slatko, prirodno i romantično. Kleknuo je na koljeno – otkrila je buduća princeza.