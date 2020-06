Meghan na rubu suza progovorila o traumi: 'Imala sam 11 godina...'

Nisam bila sigurna što vam mogu reći. Bila sam jako nervozna oko toga, no onda sam shvatila da bi najgore bilo ne reći ništa - započela je Meghan govor učenicima završnih razreda srednje škole Immaculate Heart High u Los Angelesu koju je nekoć i sama pohađala. Povod obraćanja bili su trenutni nemiri u Americi, a zbog toga se prisjetila i traumatičnog iskustva koje je doživjela tijekom pobuna koje su izbile u Los Angelesu 1992. godine nakon što je pet bijelih policajaca prebilo afroamerikanca Rodneya Kinga.

"Imala sam 11 ili 12 godina i taman sam trebala krenuti u ovu školu te jeseni kad su počele pobune u Los Angelesu koje su također bile pokrenute besmislenim rasizmom. Sjećam se policijskog sata i dok sam žurila kući, vidjela sam kako pepeo pada s neba, mirisala dim i vidjela kako taj dim izlazi iz zgrada. Vidjela sam kako ljudi bježe noseći torbe. Sjećam se da sam vidjela muškarce u kombiju koji su u rukama imali pištolje i puške. Kad sam stigla kući, vidjela sam da je drvo koje je oduvijek bilo tamo potpuno spaljeno. Takva se sjećanja nikad ne zaboravljaju", ispričala je Meghan koja i sama potječe iz miješane obitelji.

Naime, njezin otac je bijelac, a majka je crnkinja te se jednom prilikom u intervjuu starom pet godina prisjetila kako su ona i njezina majka bile na meti rasističkih uvreda kad ju je netko nazvao "crnčugom" dok je Meghan bila s njom.

- Oči su joj bile pune suza, a ja sam joj mogla samo šaptati da je sve u redu - ispričala je tom prilikom.

Podsjetimo, prije nešto više od tri mjeseca je prošlo od službenog odstupanja princa Harryja i Meghan Markle sa svih kraljevskih dužnosti britanskog dvora i šest mjeseci otkako su spremno otišli voditi neovisan život u Ameriku. Megxit, kako mnogi zovu ovaj njihov potez, ipak drugačije odjekuje za princa Harryja, piše The Sun.

S obzirom da naziv implicira kako je odstupanje vođeno Meghaninom odlukom, izvor za spomenuti medij tvrdi da je sve zapravo bila Harryjeva ideja, koju je Meghan vjerno odlučila podržati, a o istom se piše u knjizi “Potraga za slobodom: Harry, Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji” koja će uskoro ugledati svjetlo dana. Zbog pogrešnog dojma o Meghaninoj inicijativi da napuste kraljevsku obitelj, princa jako ljuti termin "Megxit".

- U stvarnosti, Harry se vodio tom idejom. Knjiga će to otkriti i objasniti zašto se to moralo dogoditi - govori izvor za The Sun objašnjvajući kako je Harry bio jako nesretan i da je Meghan odlučila stati uz njega nakon te odluke. Knjigu od 368 stranica "Potraga za slobodom" potpisuju stručnjakinja za odnose u kraljevskoj obitelji Carolyn Durand i novinar Omib Scobie, a u njoj će detaljno opisati odluku para koja je uzdrmala cijelu kraljevsku obitelj te što je njihov novi životni fokus.

Autori su tijekom pisanja dobili pristup njihovim bliskim prijateljima te bivšem kraljevskom paru koji je neustrašivo kršio tradiciju dvora. Ipak, jedna tema ostat će vješto neobrađena u toj priči, a tiče se odnosa Meghan s ocem Thomasom zbog kojeg je bivša glumica nedavno bila na sudu.

Ovo su najtragičnije prometne nesreće u kojima su poginuli poznati