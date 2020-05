Meghan i Harry zasuti nemilosrdnim kritikama i sprema im se teško razdoblje

Očito je da britanski narod neće tako brzo zaboraviti odlazak princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle u Ameriku, gdje su se otisnuli kao financijski neovisni i slobodni ljudi te odstupili iz kraljevske obitelji bez daljnje obveze i raspolaganjem privilegijama najmoćnije obitelji na tronu.

Svoje prihode žele sada, čini se, steći na knjizi "Finding Freedom" koja govori o njihovoj vezi i braku te pravim razlozima odlaska iz obitelji, a koja bi trebala na tržište stići u kolovozu. Već sada su zbog najavljene knjige izloženi napadima i kritikama, i to ni više ni manje nego dviju poznatih britanskih voditeljica.

Naime, Sara Khan koja vodi popularni TV show "Loose Women" najavila je kako će cijeli tim bojkotirati knjigu "Finding Freedom" jer, kako kaže, iznevjerili su i napustili britanski narod.

- Kad su se njih dvoje vjenčali, mislila sam da je to prvi stabilan brak u kraljevskoj obitelji i baš sam osjećala puno nade i uzbuđenja zbog njih. No tad se sve brzo 'zamračilo' i krenulo nizbrdo - objasnila je voditeljica u showu dodavši kako su joj slomili srce. - Osjećala sam kao da su iznevjerili i napustili britanski narod. Iz tog razloga me njihova knjiga i njihova priča baš i ne interesira - govori ona.

S njom se složila i voditeljica Jane Moore koja je ipak pristala pročitati knjigu, ali samo ako bude besplatna u tiskanom izdanju. - Toliko su se borili protiv britanske javnosti i odgurnuli je od sebe, kad su skrivali svoj život i dopuštali da se njihov jedanaestomjesečni sinčić Archie vidi samo kad njima to odgovara, iako su dio kraljevske obitelji - kazala je. Podsjetimo, Harry i Meghan su zaključno s 31. ožujkom ove godine poslijednji put bili dio kraljevske obitelji.

Svoj život nastavljaju u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije u Los Angelesu gdje su se preselili nakon kratkog presjedanja u Kanadi. Zasad nije poznato u kojem dijelu L.A-a žive, ali američki Vouge tvrdi da bi moglo biti riječ o Hollywoodu i Malibuu. Predsjednik Donald Trump je odmah poručio kako njihovo osiguranje neće biti osigurano sredstvima poreznih obveznika SAD-a, a njihov službeni glasnogovornik poručio je da nisu planirali tražiti od američke vlade to pokriće te da su to odlučili samostalno financirati.

Prije odlaska, par se na Instagramu oprostio od obožavatelja poručivši da ih više neće moći pronaći na Instagramu „Sussex Royal“, ali da nastavljaju sa svojim radom. Kraljica je u povodu Archiejevog prvog rođendana uputila čestitku svom osmom praunuku putem Instagrama i Twittera te mu zaželjela sretan rođendan s fotografijom iz prošlosti na kojoj su ona, princ Philip, princ Harry, Meghan, njezina majka Doria i maleni Archie.

Mediji u Americi pišu kako je za proslavu prvog rođendana malenog Archieja biti bio plan biti isključivo u obiteljskom okruženju te da postoji mogućnost da na rođendanu nije bila ni baka Doria, uslijed propisanih mjera za zaštitu od koronavirusa.

Foto: Instagram

- Vrlo ozbiljno shvaćaju karantenu i nisu vidjeli nikoga, čak ni Doriu - otkrio je izvor za Vanity Fair koji dalje piše kako par za Archieja žele tortu bez šećera sa sastojcima organskog porijekla.

- Poznavajući Meghan, ona će ispeći tortu i bit će preukusna, zdrava i bez šećera - dodao je izvor. Otkako su došli u Los Angeles, Meghan i Harry pokušavaju izbjeći fokus medija te su ih zasad jedino fotografirali tijekom dostave jela ugroženima od koronavirusa u okviru akcije Project Angel Food, dok Archieja nitko nije vidio. Imaju vlastito osiguranje te sina drže podalje od svega kako bi mu osigurali normalno djetinjstvo, što je i primarni razlog njihovog napuštanja kraljevske obitelji.

