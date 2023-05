Megan Fox otvoreno o psihičkom problemu s kojim se bori od djetinjstva

U novom izdanju magazina Sport Illustrated Swimsuit objavljen je intervju i editorijal s glumicom Megan Fox. U razgovoru je ispričala o psihičkom problemu zbog kojeg negativno razmišlja o svom izgledu.

- Imam tjelesnu dismorfiju - priznala je Fox za Sport Illustrate za koji je pozirala u nekoliko kupaćih kostima. Na jednoj od fotografija je gotovo gola dok pozira u srebrnom bikiniju koji je napravljen od metalnih dijelova koji više otkrivaju nego skrivaju, a fotografija je snimljena na plaži. Stručnjaci tjelesnu dismorfiju opisuju kao zaokupljenost umišljenom manom tjelesnog izgleda ili pretjerano iskrivljen doživljaj nekog beznačajnog tjelesnog defekta.

- Nikada se ne vidim onako kako me vide drugi ljudi. Nikad u životu nisam voljela svoje tijelo - nikada - iskreno je ispričala 37-godišnja glumica. Govorila je kako joj je kao djevojčica doživljavala svoje tijelo i koje pitanje si je neprestano postavljala. - Još dok sam bila malena, bila sam opsjednuta izgledom, pitala sam se: "Trebam li ovako izgledati?". To pitanje me nije proganjalo zbog moje okoline, jer odrasla sam u vrlo religioznoj obitelji, tijelo nikad nije bilo bitan čimbenik u životu. - objasnila je.

Megan je rekla kako će se do kraja života svaki dan suočavati s odrazom koje vidi u ogledalu i za koje je svjesna da ga percipira drugačije od ostalih. - Moj put prema većoj ljubavi prema samoj sebi nikada neće završiti, mislim - rekla je Megan Fox. Mediji su zadnjih mjeseci pratili novosti iz njezinog života i dosta se pisalo o njezinoj ljubavi s glazbenikom Machine Gun Kellyju. S glazbenikom čije je pravo ime Colson Baker počela je izlaziti 2020. godine nakon što su se upoznali dok su zajedno radili na kriminalističkom trileru "Midnight in the Switchgrass".

