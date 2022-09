Mate Bulić nakon dvije i pol godine održao je koncert, a posebno ga je ganuo jedan dječak

Mate Bulić dugo se oporavljao od koronavirusa i izbivao je s glazbene scene dvije i pol godine i krajem prošle godine u intervju nam je rekao kako je po izlasku iz bolnice imao štake, kolica i druga pomagala. - Praktički sam napola bio invalid. No to se poboljšavalo svakim danom jer sam radio vježbe koje su mi rekli da radim u bolnici - rekao nam je tada Bulić. Nakon dugo vremena Mate je sada održao i svoj prvi koncert u austrijskom Tirolu, a publika je jedva dočekala njegov povratak na pozornicu.

- Što reći nego da sam presretan zbog koncerta u Tirolu. Prvo što je bio moj cilj, da nakon cijele te priče koju sam imao i dao je u javnost, da se vratim glazbi. I sada mogu reći sljedeće, a to je da sam sretan i presretan, i hvala dragom Bogu i svim ljudima koji su molili da se vratim i da radim ovo što sam radio 40 godina. Kad sam vidio publiku koja je skočila na noge, kad me ugledala i pjevala u glas sa mnom dva sata, i emociju koju sam osjetio, ma to je veličanstveno - ispričao je Bulić za Vecernji.ba i podijelio je i jedan divan trenutak s koncerta u Tirolu.

- Mali dečko imena Filip je plakao kad je pjevao sa mnom pjesmu "Ja sam na te ponosan". Ljudima je to bilo jako emotivno pa sam i u prvom redu vidio publiku koja plače. Naime, Filip je pitao tatu može li pjevati sa mnom, pa su onda mene pitali, i naravno da sam prihvatio. Sa zadovoljstvom. Bila je to jedna izvrsna atmosfera, imao sam jedan svoj odnos prema tome i stvarno sam radostan što je sve ovako ispalo, da se vratim i da sve bude kako sam zamislio - ispričao je legendarni pjevač i na pitanje o planovima za budućnost odgovorio:

- Nadam se da će i u budućnosti biti dobro i da je ovaj povratak i za publiku stvarno dobar, a prema ovom što vidim, uistinu je tako. Ja sam otkrio da mogu emociju prenijeti na svoju publiku, isto onako kako sam nekad činio, i to mi je najbitnije i to me motivira da nastavim s radom.

VIDEO Kako se kraljičino zdravstveno stanje postupno pogoršavalo nakon smrti princa Philipa, njene najveće ljubavi