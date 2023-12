Martina dodijelila zlatni gumb: Jednostavno ti duša umre u tom trenutku od ljepote

Završila je posljednja polufinalna epizoda najgledanijeg zabavnog showa u Hrvatskoj - "Supertalenta" u kojoj su put u veliko finale osigurala posljednja tri kandidata. Privilegija dodjeljivanja zlatnog gumba pripala je Martini koja je odmah u uvodu istaknula kojim kriterijem će se voditi: „Ako krene suza, onda je nebitno što se događa na sceni, onda je to to“. Posebnim emocijama dotaknuli su je Cirkus animatori Tijana i Marko koje je nakon nastupa zlatnim gumbom poslala direktno u finale. „Nadogradili ste u svakom slučaju nastup s figurama i zbilja mi je bilo wow, ali znaš kad fali ono nešto da jednostavno ti duša umre u tom trenutku od ljepote i onda se dogodi onaj poljubac...“, opisala je dirnuta Martina koju je na taj korak posebno potaknula Maja. „Vi ste meni večeras izgledali kao jedna mobilna skulptura, kao nekakva prekrasna umjetnička djela koja se non-stop miču. Nevjerojatno, nevjerojatno ljudi“, dodala je Maja.

Osim što pjeva i svira, Ana Dorušak piše pjesme, a ova multitalentirana glazbenica izvela je eurovizijsku pobjedničku pjesmu 'Rise Like A Phoenix' koja joj jako puno znači i za nju nosi veliku simboliku. Nakon njezinog polufinalnog nastupa, pjesma će dobiti još jedno značenje – prolazak u finale. „Tvoja interpretacija, tvoja sloboda, koliko se ti igraš ovdje. Ljudi koji poznaju ovu pjesmu znaju da tako ova pjesma ne ide, ali ti si je prilagodila sebi. Ta pjesma je sama po sebi wow, ali na tvoju interpretaciju to je wow, wow!“, oduševljeno je komentirao Fabijan.

Mjesto u finalu rezervirala je i Davorova zlatna djevojka Paula Jeličić – Pumah koja je ovaj nastup potpuno začinila vatrom. „Ne vjerujem da to govorim, ali sviđa mi se Martinin komentar jer je naglasila nešto što ovdje nedovoljno naglašavamo, a to je da osim različitih umjetnosti i točaka, čak i u jednoj vrsti umjetnosti kao što je ples postoji jako velika lepeza raspona što je nekom super, nekom bezveze. Ovo je super prilika da si dozvolimo otvoriti tu lepezu“, objasnio je Davor na koncu točke.

Kad Miroslav Gavrić preskače vijaču, svi bi htjeli isprobati. No, kad probaju, shvate koliko je teško. Osim preskakanja vijače, kao sportske i natjecateljske aktivnosti, Miroslavov san je otvoriti školu i poučavati djecu toj vještini. U ovaj nastup uključio je nove elemente kao što su uže koje svijetli te zapaljeno uže, što je posebno oduševilo žiri. „Znači ova vatra! Jako mi se to svidjelo jer to još nikad nisam vidjela. Nastup ima glavu i rep, uobličeno je baš u jedan akt za ovu pozornicu“, poručila je Martina.

Kroz cijeli proces natjecanja na Supertalentu street workout skupina Bar Strong jako se zbližila, a ovim nastupom poručili su mladima da se trebaju posvetiti životu, aktivirati se i odmaknuti od tehnologije. Impresivnim i zahtjevnim pokretima oduševili su i publiku i žiri. „Mene zanima vaš osjećaj kada se popnete gore na ovu poziciju koja je nevjerojatno teška i čujete ljude da ovako kliču, kakav je to osjećaj?“, zapitao se Fabijan.

Sanja Dajčman Zahtila hrabrost za nastup pred velikim brojem ljudi stekla je radeći na sebi, od najmanje razine samopouzdanja do, s vremenom, sve veće i veće. Uvijek ističe kako treba slušati sebe i jedino tako učiniti ispravnu stvar. Osim što je izvela predivan nastup, Sanja je na pozornici proslavila rođendan za koji je dobila poseban poklon jer joj je cijeli studio, na čelu s Majom Šuput, zapjevao rođendansku pjesmu.

Plesna skupina B residence uoči nastupa je prema receptu za uspjeh složila čudotvorni napitak koji im je pomogao izvrsno izvesti planiranu koreografiju. Kulinarska tema prelila se i na pozornicu, pa su male kuharice žiriju poslužile tanjure iznenađenja na kojima su bile majice s njihovim imenima. „Ovo je bio jedan zaokružen nastup kakav mi volimo gledati u polufinalu. Mogu vam reći da vam u ovom trenutku ne mogu ništa reći“, našalio se Davor aludirajući na gustu konkurenciju za prolazak u finale.

Maria Ćuro za polufinale je odabrala pjesmu 'Ave Maria' koja je za nju jako draga jer nosi teme s kojima je povezana – vjeru, hrabrost i ljubav – koje su ujedno i temeljne stvari kojima se Maria vodi kroz život. „Ti si jako dobro uvježbala i izrežirala svoj nastup, a to je sjajno jer imaš samo tri ili četiri minute. I zaista bi bilo glupo da si došla tu improvizirati, znači iskoristila si maksimalno svoj nastup. Zaista si na sve mislila i sve si odradila prekrasno“, zaključila je Maja. Nakon četiri nevjerojatne polufinalne epizode, sljedeće nedjelje na redu je finale jubilarne desete sezone Supertalenta. Tko će biti najbolji i odnijeti laskavu titulu pobjednika, ne propustite pogledati na Novoj TV!