Marko Tolja slomljen priznao: Ovo mi se dogodilo prvi put u 16 godina profesionalne karijere

Marko Tolja ovog vikenda je nastupio u sklopu Malog uličnog festivala u Stubičkim Toplicama i tijekom koncerta dogodilo mu se ono čega se svaki pjevač boji - pukao mu je glas. Pjevač je bio slomljen što mu se ovo dogodilo i objavio je na Instagramu fotografiju koja najbolje opisuje u kakvom je stanju bio nakon koncerta.

- Sinoć mi se prvi put u 16 godina profesionalne karijere dogodilo da mi je glas skroz “pukao” i da nisam mogao održati koncert kako treba. Pjevao sam u tih 16 godina sa raznim bolestima i prehladama, u premorenim stanjima i ponekad u nehumanim uvjetima. Ali jučer je tijelo jednostavno reklo: “NE!”. Svaki viši ton bio je bitka za sebe. Ali zato sam sinoć imao Zagorce koji su dokazali da su stvarno “prijatelji pravi”, koji su me nosili svojom dobrotom i podrškom unatoč svemu. Druga fotka pokazuje koliko sam nakon koncerta bio devastiran što mi se to dogodilo i što vam nisam mogao dati 100% sebe. Hvala vam Stubaki i @mali_ulicni_festival od ❤️ i nadam se da ćete mi dati priliku za “popravni” jer bili ste divni i to vam nikada neću zaboraviti!!! - napisao je Tolja na Instagramu.

Obožavatelji su ga utješili porukama kako je bio odličan bez obzira na sve i dali su mu podršku u komentarima. - Bilo je odlično bez obzira na sve i kapa do poda što ste izdržali i toliko. Desi se i nije strašno...dao si sve od sebe i ljudi prepoznaju želju. Dogodi se i najboljima! Glavu gore!! Marko, nemamo ti mi svi savršen sluh. Nije se skužilo. - poručili su mu obožavatelji.

VIDEO: Dvojnica Jennifer Aniston preko noći je postala hit na društvenim mrežama: Ista je