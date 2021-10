Mario je proslavio 30. rođendan! Danas više ne izgleda ovako, a pogledajte i kako mu je čestitala Nina Martina Korbar

Bivši kandidat 'Života na vagi' Mario Mandić proslavio je 30. rođendan. Rođendan je proslavio u teretani, a poseban dan obilježio je i objavom na društvenim mrežama. Mandić je pozirao s tortom te napsiao kako se osjeća u ovom trenutku.

"30 godina je prošlo, nisam se ni okrenuo, a toliko toga je tu bilo. Samo mogu reći da sam zahvalan za sve trenutke, one prekrasne i one manje lijepe. Hvala ti, Bože, što si uz mene u svim trenucima i hvala na svim ljudima u mome životu. Kao tridesetogodišnjak mogu reći - iskoristi svaki dan kao posljednji, uživaj u svakom trenutak. Budi zahvalan na svim kušnjama i svim predivnim trenucima jer sve nas to gradi i postajemo jače i čvršće osobe. Što nas ne ubije to nas ojača. Svaki dan napravi neku lijepu gestu, uljepšaj nekome dan i imat ćeš radostan i ispunjen život. Hvala svima na čestitkama, okrugli treba pošteno i proslaviti", napisao je Mario.

Rođendan mu je čestitala još jedna bivša kandidatkinja showa Nina Martina Korbar. Ona mu je i poslovna suradnca.

"Neka Bog usliši sve tvoje molitve", stoji uz zajedničku fotografiju koju je Nina Martina objavila na Instagram Storyju.

Kada je ušao u show ''Život na vagi'' Mario je imao 165,5 kilograma i maštao o tome kako će, nakon što smršavi, postati profesionalni vatrogasac jer godinama se njegov san nije mogao ostvariti zato što zbog viška kilograma nije mogao obući vatrogasno odijelo.

Nakon izlaska iz showa u kojem je skinuo 53,5 kilograma, odlučio je postati i trener i pomagati drugima da postignu svoj cilj i riješe se viška kilograma. "Oduvijek sam imao veliku želju postati profesionalni vatrogasac. Jednostavno to je moj poziv, ali nakon 'Života na vagi' shvatio sam da su moje profesionalne želje krenule u drugom smjeru, no unatoč tome uvijek ću biti dobrovoljni vatrogasac", rekao nam je Mario u intervjuu nakon velikog požara na Jakuševcu.

