Gordana otkrila zašto je burno reagirala na izgled mladoženje: 'Imala sam tremu i ovo sam napravila'

U prvoj epizodi nove sezone ''Braka na prvu'' u bračnu luku uplovila je 45-godišnja konobarica Gordana Josipović. Mladoženja Bernard Bratović, kojeg su joj odabrali eksperti, nije joj se na prvu svidio, priznala je još u emisiji.

"Pomislila sam ne 'vau', nego 'fu**'. Zar je to moj budući suprug?! Neee", rekla je konobarica iskreno i kasnije dodala: "Nikako nije moj tip."

Sada je priznala da je prije vjenčanja imala tremu te da je popila čašu šampanjca iako inače ne pije.

"Imala sam tremu pred vjenčanje. Bila sam jako nervozna i uzbuđena. Inače ne pijem i ne pušim, ali taj dan sam imala veliku tremu i popila sam čašu šampanjca, što je očito bilo previše za mene pa sam bila previše iskrena", otkrila je za RTL.hr i nastavila: "Moram priznati da me na prvu jednostavno ništa nije privuklo, ni psihički ni fizički. No ipak mi je malo žao što sam bila tako direktna jer mi se čini da Bernard ima jednu od najvrjednijih osobina, a to je iskrenost. Unatoč mojoj reakciji, reagirao je mirno i staloženo. On se pokazao kao pravi džentlmen pa sam mu odlučila dati priliku."

Podsjetimo, Gordanina kći Severina nije bila sigurna hoće li se njezinoj majci svidjeti izgled mladoženje, a kad ga je ugledala, svi su primijetili kako nije skrivala razočaranost. „Ne mogu to protumačiti, ne znam je li to bila nervoza ili razočaranje“, rekao je Bernard, no Gordana je bila jasna: „Još mi je u glavi da se okrenem i pobjegnem! Taksi, vozi me odavde! Ne, nikako nije moj tip!“

Bernard nije bio razočaran, a potom je pročitao zavjete. Gordana je još razmišljala o bijegu, no svidjeli su joj se zavjeti i naposljetku se pristala udati. „Dala sam šansu masu puta nekome tko je nije ni zaslužio, pa zašto ne dati njemu? Nije mi bio odbojan“, rekla je, a mladoženja je zaključio da se ne može dogoditi ništa loše. Poljubili su se u obraz i poželjeli si sreću u zajedničkom životu.

Nakon vjenčanja dočekali su i prvo zajedničko jutro. Bernard je Gordani pripremio kavu i doručak te ih donio u krevet. Ugodno se iznenadio kad je ugledao suprugu bez šminke: „Kad sam je ujutro vidio bez šminke, bila je zgodna i privlačna kao i na dan vjenčanja, zadovoljan sam!“

