Marija Šerifović pronašla je pjevača koji spava ispod mosta: Plaćena mi je stanarina

Pjevačica Marija Šerifović ovaj je tjedan na svom Instagramu zamolila sve da joj pomognu da je spoje s mladim pjevačem iz Zenice, koji u improviziranom šatoru spava ispod mosta, kako bi mu osigurala krov nad glavom. - Ovaj momak spava negdje u Zenici ispod mosta. Ako bilo tko iz Zenice može i želi neka ga nađe, neka mi se javi i neka mi bude kontakt. Da Mustafa dobije dom. I MAŠNU - napisala je Marija i ostavila poveznicu na YouTube gdje je objavljen razgovor s mladim glazbenikom Mustafom Hrustićem. Prema pisanju medija u Srbiji pjevačica je uspjela stupiti u kontakt s talentiranim glazbenikom te mu je pomogla oko smještaja, a potvrdio je to i sam Mustafa.

- Marija trenutno spava, ali me zvao njezin menadžer. Rekao je da će me Marija nazvati čim se probudi da se čujemo - rekao je Mustafa za Telegraf i ispričao je i kako više nije u šatoru ispod mosta jer se vratio u stan u kojem je živio do nedavno, ali ga je morao napustiti jer nije više imao novaca za plaćanje najma.

- Smjestio sam se u stari stan. Čovjek mi je platio najam za dva mjeseca, sreća da se nije izdao u međuvremenu. Sad sam dobro - ispričao je Mustafa. U video koji je na YouTube objavio Srećko Stipović napisao je kako ulični pjevač Mustafa Hrustić iz Zenice pjeva od svoje sedme godine. Naveo je kako je Mustafa sada punoljetan i od svoga pjevanja ne može plaćati stanarinu i hraniti se.

- Jutros smo ga snimili u šatoru pod mostom na zeničkoj petlji. Nije mogao plaćati stanarinu pa je dobio otkaz, odnosno iseljenje. U šatoru Mustafa živi već šest dana a najgore je što ne vidi "svjetlo na kraju tunela". - napisao je Srećko ispod videa u kojem je Mustafa izrazio želju da nastupa u showu "Zvezde Granda" ali nema novaca da ode do Beograda.

- Za to treba imati novaca. Mogu otići na "Zvezde Granda" da se prijavim, ali kako? Ne mogu ja s 10 maraka otići tamo. Treba mi i novaca da se lijepo obučem i da imam mašnu. Treba se predstaviti odakle si, ime i prezime, koliko imaš godina. Ja bih se prijavio, ali nisam u mogućnosti. Drugo, nemam ni roditelja, nemam nikoga svoga - rekao je Mustafa u tom videu.

