Top deset kandidata probudilo se na imanju. Davor i Dario ostali su sami u svome klanu i zaključili da su prvi na meti za odlazak u arenu. „Boje se svi Nikoline da ih ne pobaca van, a na kraju će ih ionako pobacati jer samo jedan će pobijediti“, kazao je Davor, a obojica su se složili kako ih je najviše razočarao Ivan jer ne iskazuje svoje mišljenje iako bi trebao.

„Davor nam smeta i želimo ga se riješiti“, komentirala je Nikolina u štali s ostalima. Darko, Rebecca i Ivan iskoristili su praznu kuću kako bi potražili Davorovu vrećicu s „čarobnim kamenom“, ne znajući da je i dalje sve laž. Naime, Davor ih već danima uvjerava da je pronašao kamen zbog kojeg će u daljnjem natjecanju imati brojne pogodnosti. Dio kandidata zbog toga je vrlo uznemiren jer smatraju da to nije zaslužio.

„Nije kamen nego obična kreda“, odahnuli su kad su pronašli njegovu skrivenu vrećicu. Na imanje je stigla videoporuka ispale kandidatkinje Manje koja će otkriti tko je novi vođa. „Manuela, šešir ide tebi, ti si seksi vođa“, nasmijala je sve, a nova liderica bila je itekako zadovoljna, „E, sad kad sam ja vođa, sad ćemo malo drukčije. Nema više ljenčarenja, prigovaranja, ogovaranja, spletkarenja...“

Za sluge je Manuela imenovala Rebeccu i Marija, koji tako još jedan tjedan ostaje u štali. No ljutnje nema, naime, laknulo im je. „Učinila nam je, realno, i uslugu... Nećemo raditi na tjednom zadatku, tu ćemo biti u štali, brinut ćemo se o životinjama“, zaključili su.

Mentor Marinko stiže u posjet kako bi otkrio detalje novog tjednog zadatka, najzahtjevnijeg dosad. Naime, obitelj mora organizirati sajam i ugostiti i druge goste. U ovom zadatku mogu itekako dobro prikazati što su dosad sve naučili, ali i prezentirati svoje domaće proizvode. Uz to, moraju izgraditi i tri štanda.

Manuela je nova liderica imanja, a sluge joj priredile spačku: 'Volimo gledati kako lagano gubi tlo pod nogama'

„Volio bih da napravite licitarska srca, karamelizirane jabuke i drvene igračke“, dodao je Marinko, „Dolazim dan ranije, a sa mnom i drugi gosti!“ „Ovo je baš težak zadatak, ali mislim da bismo se baš do kraja mogli iskazati“, poručila je Manuela. A dok su ostali razglabali o dobivenom tjednom zadatku i međusobno podijelili poslove, Mario nastavlja svoj tajni život na imanju i traži dijelove slagalice koji ga mogu odvesti u finalni tjedan. Osjeća da je na dobrom putu, no ostali su sve više sumnjičavi.

Ipak, kako bi se malo osvetili novoj liderici Manueli zbog njezinih odluka i neprestanog pričanja, Rebecca i Mario odlučili su se ušuljati u kuću i sakriti joj torbu: „Digla je nos do neba, moramo je malo prizemljiti!“ „Kad dozna da nema njezinog pobjedničkog cekera, mislim da će gorjeti i krava, i štala, i čitava kuća!“ smijao se Mario. Nije trebalo dugo da Manuela primijeti da nema njezine torbe pa je krenula potraga i ispitivanje, a ostalima je to strašno išlo na živce. „Hoću doznati tko se igra, komu više mogu vjerovati“, Manuela nije odustajala, a pretražila je čak i štalu.

Ljutita liderica je sazvala i hitan sastanak svih kandidata pa se pred njima pojavila s crnom maskom na licu. „Gdje je ceker?“ pitala je iznervirano, dok ostali nisu mogli sakriti smijeh, „Jel vi mene uopće shvaćate ozbiljno?“ Čak je i zaprijetila da će uskratiti jelo i piće, a njezini ukućani su smatrali kako je sve moguće s njom. „Volimo gledati kako lagano gubi tlo pod nogama... I nastavit će se, ovo je tek prvi dan!“ poručio je Mario. A je li uspjela pronaći krivca, pokazat će nova epizoda 'Farme' već sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.