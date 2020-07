Manekenka u strahu jer je povezuju sa seksualnim predatorom: 'Bojim se za svoju obitelj'

Manekenka Chrissy Teigen objavila je da je blokirala više od milijun ljudi na Twitteru jer je njen profil "preplavljen bolesnim psihopatima".

Naime, teoretičari zavjera povezuju je s kontroverznim milijarderom i optuženim seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom od listopada prošle godine, a manekenka je priznala da je zabrinuta za svoju obitelj.

Napisala je da je cijeli dan provela plačući nakon što su je teroretičari zavjera online zlostavljali na Twitteru na kojemu je prati 13,1 milijuna ljudi.

"Blokirala sam više od milijun ljudi, MILIJUN ljudi, te me i dalje napadaju bolesni psihopati. Poštedite me savjeta 'samo ih ignoriraj, to su trolovi'. Kako god znam, pokušat ću ih smiriti. Definitivno žive za ovo i koncentrirali su se samo na mene", napisala je manekenka.

Chrissy se od prošlog tjedna bori protiv optužbi da je putovala Epsteinovim privatnim avionom zbog kojeg je optužuju da je i ona dio njegovog pedofilskog klana.

"Obrisala sam 60 tisuća tvitova jer jeb*** ne mogu podnositi više vas idiote i bojim se za svoju obitelj. Nalazite moje stare objave o klincima i tijarama i mislite da ste neki jeb*** detektivi", napisala je.

Voditeljica jednog podcasta, Chrissie Mayr, optužila ju je da briše stare tvitove jer želi nešto skriti.

"Neke slavne osobe jako su zauzete nakon što je Ghislaine Maxwell uhićena. Chrissy Teigen, zašto si obrisala 28.000 tvitova. Chrissy je bila među Epsteinovim putnicima", napisala je Mayr.

"Ovo ne kužim. Svi misle da sam kriva jer se branim. Kužite da me nazivate pedofilom? Ne znam kako da ovo zaustavim", napisala je Chrissy kao odgovor na pitanje zašto se toliko brani.

Milijarder je vodio bilješke tko se sve vozio njegovim Lolita expressom na privatni otok Little St. James, koji je prozvan pedofilskim otokom, a manekenka je prošlog listopada demantirala da su se ona i njezin suprug John Legend našli na tom popisu.